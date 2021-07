Diputada condena conductas transfobicas en Sinaloa

Culiacán, Sin.-Yeraldine Bonilla, diputada de Morena, aseguró que en Sinaloa se sigue excluyendo y fomentando el odio, falta de aceptación o la incomodidad frente a las personas transgénero, por lo que llamó a condenar estas actitudes y erradicar todo tipo de discriminación en el estado.

“Es nuestra obligación generar condiciones para que las instituciones del estado sean más incluyentes y se fomente una cultura de respeto hacia la diversidad”, dijo.

Foto: Cortesía | Congreso del estado

En tribuna presentó el caso de Gabriel, un hombre trans, a quien se le comenzó a discriminar en su trabajo y en las dependencias de salud por su situación de embarazo.

“Producto de actitudes que no fueron aclaradas, su contrato no fue renovado al acercarse su fecha de incapacidad. De hecho, le solicitaron firmar su renuncia, por ello ha perdido citas referentes a ultrasonidos, tratamientos y consultas, aunque no se le ha negado atención”, señaló.

Local Celebra registro civil, primer matrimonio LGBT en Culiacán

Precisó que los retrasos en este tipo de servicios son una muestra de falta de empatía y desinterés por parte de las autoridades de salud. Inclusive, el Seguro Social tuvo que expedir un documento para recibir la atención durante su periodo de embarazo.

La diputada de Morena destacó que la aprobación del matrimonio igualitario por parte de esta legislatura ha tenido un impacto positivo en la sociedad sinaloense, pues, además de sumarnos a los estados de la República que han reconocido este derecho, abrimos la senda a muchas otras luchas relacionadas con la comunidad.

Bonilla Valverde detalló que los objetivos de la lucha de la comunidad, van más allá de la unión civil y del concubinato de las parejas del mismo sexo. Esta fue apenas una demanda que se volvió estelar ante la negativa de apoyar a estos colectivos y sus demandas.

“En ese sentido como diputados debemos buscar protegerlos comenzando por reconocer su existencia y legislando para que puedan gozar de todas las libertades, ya se tienen esfuerzos para que la Ley de Identidad de Género sea una realidad en Sinaloa”, señaló.

Puedes leer: Es un hecho: en Sinaloa ya se pueden casar personas del mismo sexo

Sin embargo, lamentó que se pueden tener leyes más progresistas, pero si no van acompañadas de acciones y políticas que fomenten, protejan, e incluyan una cultura de respeto a los derechos humanos y las leyes establecidas, estaremos lejos de erradicar las conductas de odio.

















Lee más aquí:

Local Histórico: aprueba Congreso del Estado matrimonio igualitario

Local Matrimonio igualitario en Sinaloa ya es una realidad

Local Guasave realiza su primera marcha LGBT por el pride 2021