Difieren audiencia del rector y director de asuntos jurídicos de la UAS

Culiacán, Sin.- La audiencia inicial contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el director de Asuntos Jurídicos de la institución, Robespierre Lizárraga Otero, fue diferida para el 18 de agosto.

Esto fue decidido por el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastelum, luego que la defensa de Madueña Molina expusiera que la Fiscalía General del Estado no entrego la carpeta de investigación.

También puedes leer: Moviliza la UAS a cientos de universitarios a juzgados de control

Además, durante la audiencia el representante del Poder Judicial leyó un documento que fue enviado por Lizárraga Otero.

Se trataba de una carta enviada por el representante legal de la UAS, donde anexaba un justificante médico del IMSS en el cual un doctor declaraba que el director de Asuntos Jurídicos padece de neumonía y que necesita 8 días de recuperación.

Las declaraciones de Madueña

"Yo siempre me he sentido bien, porque nunca he obrado mal", fue el comentario el rector vertió al término de la audiencia.

Asimismo, el titular de la Casa Rosalina destacó el apoyo de los uaseños que estuvieron presentes en el juzgado, los cuales gritaban al unisono, "Madueña no está solo".

Respecto al aplazamiento de la audiencia, el rector responsabilizó a la Fiscalía por no haber entregado la carpeta de investigación.

"No te puedes defender de algo que no conoces, es justo lo que se tenía que dar, para que podamos ver la carpeta", declaró.

Los representantes del Ministerio Público entregaron allí mismo una copia de la carpeta a la defensa del director de Asuntos Jurídicos y acordaron hacer llegar la documentación a los abogados de Madueña el próximo lunes.

Más detalles

Durante la audiencia, la defensa de Madueña Molina pidió al juez que tomara en cuenta el periodo vacacional para fijar la fecha de reanudación.

Luego de unos minutos de valoración, el juzgador dictó que el rector y Robespierre Lizárraga comparecerán hasta el 18 de agosto.