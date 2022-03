Detectan en Mazatlán fraudes en reservaciones hoteleras en páginas falsas

Mazatlán. Sin-. Previo al periodo vacacional de Semana Santa, el sector hotelero de Mazatlán ha detectado fraudes en reservaciones a través de páginas falsas, donde utilizan logotipos de hoteles porteños, denunció José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas detalló que este problema se ha presentado en los últimos 15 días, donde al menos 4 familias de diferentes estados del país fueron víctimas de fraude a través de páginas falsas.

"En la última semana empezó a brotar un tema no habíamos visto, que son páginas que están utilizando fotografías y logos de los hoteles que se dicen vender los hoteles y nos está llegando gente al mostrador que trae habitaciones pagadas inexistentes. Desde hace 15 días, hemos recibido 4 fraudes", dijo.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Manifestó que esta situación los mantiene preocupados y ocupados, pues aunque no es algo particular de Mazatlán, sino de todo el país, es importante que la gente no se vea sorprendida por estos casos que afectan directamente su economía, pues los vacacionistas llegan al destino seguros de tener una habitación pagada y al presentarse en el hotel se dan cuenta que fueron estafados por plataformas fantasmas.

Manguart Sánchez lamentó que las denuncias formales no proceden por el simple hecho de que no existe un comprobante del pago de reservación o la página exacta con dominio pagado que se logre identificar.

Ante ello, llamó a que reserven directamente en los hoteles o agencias establecidas, para que no sean sorprendidos por este tipo de timadores.

"Que tengan un lugar físico en donde puedas buscarlos, porque nos ha tocado gente que no recuerda ni cómo se llama el portal donde hicieron su reservación", concluyó.