Detectan en Mazatlán 39 especies de aves    

Mazatlán, Sin.- Conselva, Costas y Comunidades a través de su Taller Jóvenes Observadores de Aves, en su modalidad urbana, lograron registrar en la plataforma ebird.org 39 especies de aves durante el October Big Day, que se realizó el pasado 9 de octubre.

El evento internacional, considerado como uno de los más importantes en conteo de aves, sumó a Mazatlán y fue Paco’s Reserva Flora y Fauna el lugar en donde se logró superar el récord de registro que en talleres anteriores.

Foto: Cortesía| Conselva

Algunas especies migratorias observadas fueron la Calandria Castaña (Icterus spurius), la Perlita Sinaloense (Polioptila nigriceps), el Chipe Amarillo (Setophaga petechia) y el Chipe Olivaceo (Oreothlypis celata).

El taller, patrocinado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service) y The David and Lucile Packard Foundation, ha llevado a cabo sesiones se observación de aves también en la Laguna del Camarón, donde se registraron 35 especies y el Faro Mazatlán, donde se identificaron alrededor de 28 especies, siendo el conteo del October Big Day, el máximo registro de aves hasta ahora

Por su parte, el director de proyectos de Conselva, Costas y Comunidades, comentó que involucrar a los jóvenes tanto de la zona rural como zona urbana en estos conteos, funcionan para dejar un precedente de protección y conservación en las futuras generaciones.

Estos registros, dijo, sirven para seguir trabajando en la conservación de Monte Mojino, que hasta el momento ya suman más de 15 mil hectáreas, que funcionan como hogar permanente o temporal de aves, en donde se han logrado identificar alrededor de 150 especies de aves que se consideran migratorias neotropicales en la Región Prioritaria para la Conservación Monte Mojino (ubicada entre los municipios de Rosario y Concordia), lo que representa casi la mitad de todas las aves migratorias neotropicales registradas en América.









Lee más aquí ⬇

Local Llegan los 35 reptiles más peligrosos del mundo a Culiacán

Local Crece la familia: nacen dos llamitas en el Zoológico de Culiacán