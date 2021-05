Detectan a 291 empresas fantasmas en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Desde el 2014 a la fecha, el Sistema de Administración Tributaria ha detectado en Sinaloa 330 presuntas empresas que facturan operaciones simuladas y 291 han entrado a la lista negra de definitivas, sólo 9 han desvirtuado o aclarado su situación y 16 obtuvieron sentencia favorable.

De acuerdo a información proporcionada vía acceso a la información y transparencia, por parte de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Sinaloa se ubica en el lugar 11 de la lista de entidades con más EFOS en el país, con 330 presuntas empresas ‘fantasmas’.

Le presiden en la tabla nacional, la Ciudad de México (D.F.) con 1 mil 778 casos, Jalisco con 1 mil 353, Nuevo León con 1 mil 147, Veracruz con 772, México con 678, Coahuila con 535, Puebla con 478, Guanajuato con 436, Guerrero con 380 y Baja California con 330.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación de 2014, en su artículo 69-B, se estableció que los contribuyentes que emitan comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar bienes, se presumiría la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

La intención de la reforma fue desde un principio atacar la evasión fiscal, sancionando a quienes adquieren, venden, producen, colocan y utilizan documentación que ampara operaciones simuladas.

El SAT publica su nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que se ubican ya sea de manera presuntiva o definitiva.

En Sinaloa, una sola empresa de estas, denominada Grupo Keir Sin. SA de CV, con domicilio en Javier Mina No. 1880 en Culiacán, emitió facturas por el orden de los 59.7 millones de pesos para 4 empresas, y 8.4 millones con 17 empresas más, entre el año 2015 y 2016.

El contribuyente no contaba con activos, personal, infraestructura, ni capacidad material para el desarrollo de su actividad, así como tampoco de un establecimiento, sucursal, local o lugar que utilizara para el desempeño de sus actividades. En su declaración anual de 2016, a través del portal del SAT, el contribuyente no manifestó importe alguno que se relacione con los sueldos y salarios, por lo que no acreditó contar con personal que le permitiera prestar sus servicios.

Al igual que ésta, hay más empresas que operan en el estado y que están en las listas negras del SAT, las cuales podrían involucrar a muchos más contribuyentes como Empresas que Deducen Operaciones Simuladas; tanto a unos como a otros, la ley establece sanciones que van desde los 3 meses a los 9 años de prisión, según el monto de lo defraudado.

HASTA MIL FACTURAS CADA UNA

En un operativo que realizó el SAT en el 2019, de revisión, suspensión y visita a empresas que llevan a cabo este tipo de actividades ilícitas, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ubicaron en el país 150 empresas EFOS que en dos años facturaron 282 mil millones de pesos, que representa una posible evasión de impuestos por el orden de los 62 mil millones de pesos. En promedio, cada una de estas empresas llegó a emitir hasta mil facturas de operaciones simuladas.

De acuerdo a las estadísticas, en el 2014 se detectaron en Sinaloa las primeras 4 presuntas empresas que facturaban operaciones simuladas; en el 2015, se añadieron 3 presuntas y 8 definitivas más, y para el 2016, entraron 87 presuntas y 21 a la lista negra de definitivas.

Los años con más casos fueron el 2017, 2018 y 2019, con 110, 60 y 41 presuntas EFOS, y 107, 73 y 75 definitivas, respectivamente.

El año pasado disminuyó el número de presuntas empresas que facturan operaciones simuladas a 11 y 9 definitivas; y el año en curso, con corte al primer bimestre del año, suman 9 presuntas EFOS y 3 pasaron a la lista definitiva.

CONSECUENCIAS

Desde el ejercicio fiscal de 2013, el SAT tiene vigente un programa para detectar operaciones simuladas que se llama “Detección de Esquemas abusivos por Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y de Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS)”. Y del 2014 a la fecha realiza acciones de revisión, suspensión y visita a empresas que llevan a cabo este tipo de actividades ilícitas.

Caer en operaciones simuladas, tiene secuelas que van desde la cancelación de los sellos digitales del contribuyente con los que se emiten los comprobantes fiscales, hasta el congelamiento de cuentas bancarias o ser sujeto a un juicio penal por delito, según el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación que incluye los ingresos y deducciones falsas, con penas equiparables al delito de defraudación fiscal.

El artículo 108 del Código Fiscal establece las siguientes sanciones para este tipo de delitos: prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 734 mil 280 pesos; prisión de 2 a 5 años, cuando la suma supere dicha cantidad, y prisión de 3 a 9 años cuando el monto fuere mayor de 2 millones 601 mil 410 pesos.

Cuando no se pueda determinar la suma de lo que se defraudó, la sanción será de 3 meses a 6 años de prisión, y si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podría atenuarse hasta en un 50%.









