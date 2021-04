Destituyen a directora del Centro de Salud de Teacapán

Escuinapa, Sin.- Los habitantes de la sindicatura de Teacapán están inconformes por la destitución de María Concepción Martínez como directora del Centro de Salud Rural.

Los inconformes expresaron que desde que la doctora llegó a hacerse cargo de la institución de salud, hace un año y medio, dio un cambio favorable para esta.

"Estamos muy molestos porque de un día a otro despidieron a la doctora (María Concepción Martínez), bueno, más bien solamente llegó otra persona que venía como encargada, sin avisarnos nada a nadie", expresó Jorge Ramos, vecino e integrante del comité de salud.

Señaló que esta acción realizada por parte de la Secretaría de Salud va en contra de los intereses de la comunidad, al recalcar que actualmente el centro de salud funciona bien.

Por su parte, la doctora María Concepción Martínez comentó que ella fue relevada del cargo sin recibir aviso previo. A pesar de tener ya casi una semana la nueva encargada de la institución, ninguna autoridad superior le ha confirmado nada.

"Solamente se me venció mi contrato y estaba a la espera de que se renovara, pero nunca se me llamó para renovarlo, solamente llegó la nueva encargada y ella misma me notificó que venía a ocupar mi cargo".

Dijo que ha solicitado una explicación por parte de la Secretaría de Salud, pero que no ha logrado tener respuesta alguna.

Ante esta situación, se intentó contactar a Patricia Bustamante, directora de los centros de salud del municipio, pero atendió las llamadas telefónicas.













