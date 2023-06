Destino de carros Chocolate es decisión de gobierno federal no de Sinaloa: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Tras pocos días de vencer el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para legalizar carros chocolates, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que es el gobierno federal el encargado de decidir el destino de estos vehículos que no se pudieron legalizar.

Es importante resaltar que el decreto finalizará el 30 de junio de este año.

Sin embargo, ante la posibilidad de dar 60 días de gracia para que la ciudadanía regrese a su lugar de origen los carros chocolate que no se pudieron legalizar en Sinaloa y a fin de que no pierdan su patrimonio, el mandatario estatal indicó que es una decisión que no le corresponde a su administración.

“No es decisión del Gobierno de Sinaloa, es decisión del Gobierno Federal para los carros chocolate, no es nuestra tarea, no es tarea nuestra”, señaló.

Cabe mencionar que los automóviles que quedan fuera del programa de regularización son todos aquellos que su serie inicie con letra o hayan entrado al país después del 19 de octubre de 2021.

Asimismo, recordar que la regularización de carros chocolate está vigente en Sinaloa hasta el 30 de junio y no habrá prórroga, por lo tanto, no se pueden legalizar los carros que hayan ingresado al país después del 19 de octubre del 2021 y aquellos carros que inicie su serie con letra como J, provenientes de Japón, k de Corea y, w de Alemania, siendo países con los que México no tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Dato

Ante tal situación y poco tiempo de realizar el trámite; la ciudadanía aún puede solicitar una cita para legalizar su carro chocolate siendo la fecha límite el 30 de junio.

Ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gob.mx para solicitar la cita.

Para después colocar los requisitos de ingreso como la CURP, Código Postal y el Número de Identificación Vehicular (NIV) del automóvil.