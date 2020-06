Destinan sólo 7.8% de recursos de FORTASEG para patrullas

Mazatlán, Sin.- De 32 millones de pesos que ha recibido el gobierno municipal del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en los últimos dos años, sólo se han destinado 2 millones 502 mil pesos para la compra de patrullas, es decir, un 7.8%, monto insuficiente ante el déficit de unidades en la corporación; señaló el regidor Rodolfo Cardona Pérez, miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Local Con más estrés, personal de salud, policías y cajeras

Precisamente por esta situación, él no firmó el fallo que se emitió el pasado 1 de junio para la adquisición de 4 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública con recursos de FORTASEG 2020, en el que se destinan los 2 millones 502 mil pesos, en la que ganó la empresa Villaseñor Ballesteros y Compañía, S.A. de C.V.









He señalado que me parece insuficiente el monto de recursos destinados de FORTASEG a la compra de patrullas, yo lo señalé desde el inicio que no estaba de acuerdo, que me parecía muy poco el monto destinado para una necesidad tan grande de patrullas Regidor Rodolfo Cardona Pérez









Indicó que si bien el tesorero, Javier Alarcón Lizárraga, ha hablado de que se adquirirán más patrullas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), eso está por verse, ya que los recursos que se tienen son los de FORTASEG, y tendría que manejarse una proporción más alta para el equipamiento y transporte de Seguridad Pública.

Comenta que el FORTASEG se realiza a través de un convenio, derivado de la asignación que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los municipios, con el que se pacta cuánto es lo que se destinará cada año en el fortalecimiento de la seguridad pública.

Mazatlán ha recibido 32 millones de pesos en los últimos 2 años, 16 en el 2019 y 16 millones más en el 2020, de éstos sólo 2.5 millones de pesos han sido para la adquisición de patrullas, el resto se ha destinado a capacitación, armamento y otros aspectos de la seguridad.

Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, requiere de cuando menos 30 nuevas patrullas, para poder operar de manera regular o normal.









Yo he señalado que mejor bajáramos más en otros rubros, y le aumentáramos en el gasto de equipamiento, esa es la parte por la cual no he estado de acuerdo, ya que si sumamos que el año pasado también fueron 16 millones de pesos y el año pasado no se compró una sola patrulla con ese recurso, sino que se destinó principalmente a la capacitación, que tampoco no es algo malo, pero siento yo que de 32 millones de pesos, que ha captado 3 millones a la compra de patrullas, se me hace bajo, por eso he insistido que debe de cambiar la priorización de la asignación de los recursos de FORTASEG Regidor Rodolfo Cardona Pérez













Te puede interesar: “Relajamiento” ciudadano incrementa casos de Covid-19 en Escuinapa

CIFRAS

40 patrullas es el déficit que tiene la Secretaría de Seguridad Pública municipal para operar de manera normal, según cifra dada por el tesorero municipal.

4 patrullas se adquirirán con 2.5 millones de pesos provenientes del programa FORTASEG 2020.

























Lee más aquí:

Local Crearán casa de resguardo para víctimas de violencia familiar

Local Entregan 500 despensas de 8 mil programadas

Local Cancelarán negocios que permitan clientes sin cubrebocas