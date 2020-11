Después del primer viaje, se “amarra” 50% de la flota camaronera

Mazatlán, Sin.- Al rendir el primer viaje de capturas, alrededor de 250 barcos, que corresponde al 50% de la flota camaronera de Mazatlán, quedarán amarrados en el muelle pesquero del Parque Bonfil, por incosteabilidad de la actividad.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, manifestó que con una producción de 6 toneladas de camarón, cuatro de exportación y dos de consumo nacional, no se pueden cubrir los gastos de operación.

Comentó que recientemente terminó el primer viaje de capturas y desafortunadamente alrededor del 20% de los barcos no logró obtener los resultados esperados para continuar en las labores.

Indicó que la producción de 6 toneladas de camarón representa un ingreso regular que sólo les permite cubrir los gastos de operación y algunos créditos, con un margen muy bajo de ganancias.

“Un buen porcentaje de las embarcaciones mayores no logró captar la suficiente producción para poder cubrir los costos de operación, por lo que no podrán realizar un segundo viaje, por lo que se suman a los que esta temporada no pudieron salir a la pesca", dijo.

Lizárraga Manjarrez expresó que el 50% de la flota logró cumplir con sus expectativas y son los que ya regresan a altamar para realizar su segundo viaje de esta temporada que ha sido sumamente complicada.

Las pocas capturas orillaron a los armadores a no realizar un segundo viaje. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Lamentó la difícil situación por la que atraviesa la flota pesquera de Mazatlán, lo cual relacionó con la falta del subsidio al diesel marino, que ha sido el costo de operación más alto de una embarcación.

El dirigente pesquero reconoció que el tema energético ha sido un caso en el que la autoridad federal no ha puesto mucha atención, mientras que los gobernantes no han querido atenderlo, mucho menos solucionarlo.





