Después del Culiacanazo, hoteleros buscan limpiar la cara de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El jueves 5 de enero Dalia Martínez iba a viajar de Mazatlán a la Ciudad de México luego de pasar unos días de vacaciones en el puerto. Se levantó temprano para organizar su equipaje y el de su familia cuando a través de las redes sociales se enteró de lo que ocurría desde la madrugada de ese día en la entidad: bloqueo de carreteras, incendio de carros y enfrentamientos entre delincuentes y militares, provocados por la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán en la ciudad de Culiacán.

A media mañana el Aeropuerto Internacional de Mazatlán anunció la cancelación de todos los vuelos y entonces se llenó de temor, pensó que algo malo les podía pasar a ella y a sus seres queridos.

También puedes leer: Piden hoteleros de Mazatlán frenar reforma a la Ley sobre el Impuesto al Hospedaje

Encerrada en su cuarto de hotel siguió a través del internet todos los hechos ocurridos en este “jueves negro” hasta que el viernes a las 10 de la mañana se anunció que se reactivaron los vuelos; entonces reprogramó su salida y pudo regresar a su lugar de origen.

“Fue algo estresante permanecer encerrados en el hotel, porque no sabíamos si podía pasar algo en Mazatlán, sí nos sentíamos seguros, obviamente, pero el temor siempre estuvo ahí”, señaló.

Estos hechos violentos que salpicaron a todo Sinaloa impactaron fuertemente al puerto, ya que debido a los bloqueos carreteros y la cancelación de vuelos, la ocupación hotelera cayó a la mitad.

Mazatlán tenía una ocupación promedio del 90 por ciento de viernes a domingo durante noviembre y diciembre, pero ese fin de semana del “Culiacanazo” cayó hasta el 40 por ciento.

Ya pasada la emergencia, empresarios y hoteleros de Mazatlán buscan, con sus propios recursos económicos, limpiar la cara del puerto para que lo ocurrido no afecte la actividad turístico-económica de la ciudad en el 2023.

Los grandes de Mazatlán

Tras los hechos violentos del pasado jueves 5 de enero, el grupo “Los Grandes de Mazatlán“, integrado por los hoteles El Cid Resorts, Palace, Playa Mazatlán, Viaggio Resort y Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, replantearon la estrategia de promoción que se implementaría en este 2023.

Este grupo fue conformado con el firme propósito de promover al puerto en busca de incrementar la derrama económica en todo el destino.

Los hoteleros se concentran en estrategias con inversiones destinadas a reposicionar la imagen del puerto. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El director de ventas de hotel Pueblo Bonito, José Gámez Valle, comentó que cada propiedad tiene su estrategia como marca, pero que se replanteó dicha estrategia para determinar el monto económico que cada una de las empresas implementará, adicional al que cada una utiliza ya.

Son inversiones millonarias, de las que no especificó el monto, encaminadas en reposicionar la imagen de Mazatlán y que al turista no le dé miedo venir al estado.

La primera etapa consiste en seminarios con agencias de viajes. A finales de mes se empezará con Durango, Torreón, Zacatecas; en febrero seguirá Monterrey y Saltillo y en marzo Chihuahua y Tijuana.

"Vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda, es una labor que ahorita empezamos con eso, pero hay que hablar con las aerolíneas, con los aliados comerciales de esa zona, vamos a fortalecer el nombre de los grandes como tal para reservaciones en línea, estrategias en redes sociales, planes de inversión para el posicionamiento de la marca de los hoteles y que Mazatlán esté sonando en el mercado nacional", dijo.

Reconoció que los hechos violentos registrados a inicios de enero no se pueden ocultar, pero que Mazatlán sigue siendo un destino seguro.

"La realidad no se puede ocultar, es un hecho lamentable, pero en Mazatlán somos mucho más que eso y lo que cada quien haga suma, no quisiéramos que sucediera y no hablar de eso, pero hay que enfrentarlo".

Luego de estos hechos, un grupo de 21 agentes de viaje del estado de Chihuahua visitó Mazatlán con la intención de conocer y vivir la experiencia de lo que ofrece el destino a sus visitantes.

Gilberto Richarte, director general de Creatur Operadora, afirmó que los agentes compartieron su experiencia a través de la promoción de Mazatlán de cara hacia la próxima temporada baja.

Varios grupos de turistas pospusieron su visita a Mazatlán al menos una o dos semanas más tras los hechos violentos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“La presencia de los agentes de viaje es para visitas de inspección y poder confirmar la gran hospitalidad de ustedes los mazatlecos con el turismo, y que Mazatlán sigue y seguirá siendo un lugar seguro y magnífico para viajar”.

Cancelación y reprogramación

Aunque las cancelaciones fueron menores, decenas de turistas pospusieron su llegada a Mazatlán al menos una o dos semanas más.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, mencionó que sobre la imagen negativa que ha generado la difusión de la noticia en medios nacionales e internacionales, es importante que se refuerce la imagen del destino turístico.

"Hay un tema mediático que en su momento de alguna manera provocó o generó en la decisión de la gente para que pospusiera su llegada, hay unos que lo pospusieron una semana y hay otros que lo pospusieron hasta dos semanas, pero confiamos en que las ocupaciones que veníamos generando durante los fines de semana se puedan ir regularizando".

Por ello, buscarán el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sumar esfuerzos en pro de Mazatlán y Sinaloa.

Destacó que durante los hechos violentos, las autoridades tomaron medidas oportunas para la prevención a favor del puerto y del bienestar tanto de los ciudadanos como de los turistas, situación que logró que la actividad se retomara con normalidad y sin hechos que lamentar.

“Mazatlán tiene una racha de cinco años consecutivos recuperando el arribo de cruceros, con crecimiento de ocupaciones hoteleras e inversiones inmobiliarias generando empleos permanentes y derramas económicas históricas que han logrado que Mazatlán esté dentro de los 5 destinos predilectos a nivel nacional”.

Restauranteros no dejaron caer actividad

El gremio restaurantero de Mazatlán cuidó mucho las formas y se cerraron filas para defender la actividad, por lo que la afectación por el “Culiacanazo” fue menor a la esperada.

Luis Sánchez, empresario restaurantero, aseguró que las ventas tuvieron una baja de apenas el 10 por ciento, mismo que se recuperó el día sábado, cuando los negocios de comida estuvieron al 100 por ciento.

“El problema más fuerte se vivió en Culiacán, en Mazatlán no fue tan impactante la afectación. Incluso se habla de pérdidas económicas superiores a los 300 millones de pesos en los restaurantes de la capital sinaloense”.

Trabajo conjunto

La Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca busca que, en un trabajo conjunto entre empresarios, sociedad y gobierno se realicen campañas de promoción estratégicas y sobre todo creativas para que Mazatlán tenga un buen 2023.

Para este 2023 se planean lanzar campañas de promoción estratégicas y sobre todo creativas para Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Mazatlán sin duda nos lleva a organizarnos y esta situación, a pesar de que Mazatlán se ve que está en su normalidad, claro que nos compromete a trabajar y a redoblar esfuerzos para esta coordinación que sin duda es uno de los retos principales que tendremos para este 2023", señaló Ricardo Velarde, secretario de Desarrollo Económico.

Sobre las repercusiones para Mazatlán tras los hechos violentos del 5 de enero expresó que se atendió la situación desde el primer momento, tanto en la atención a los turistas que quedaron varados en el destino como a través de una campaña en redes sociales, a través de la página VisitMazatlan, así como también con estrategias conjuntas con las cámaras empresariales y asociaciones relacionadas con la actividad turística.

Dijo que si bien es cierto el tema de promoción siempre había sido un tema estatal, a partir de esta administración el municipio ha estado muy activo claro en coordinación con la Secretaría de Turismo.

“Esto compromete a Sedectur, como autoridad y a todos los actores del sector turismo, a redoblar esfuerzos y fortalecer la actividad, así como a no olvidar que la economía de Mazatlán depende mucho del sector, por lo que la promoción positiva debe ser de todos; empresarios, sociedad y gobierno”.

Cruceros no se ven afectados

La actividad de los cruceros inició con fuerza el 2023, ya que los días 10 y 11 de enero llegaron 6 embarcaciones (tres cada día) con más de 20 mil personas a bordo.

De acuerdo a la programación de cruceros turísticos de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, en enero se tendrán en total 22 embarcaciones.

Datos