Desplazados exigirán ser contemplados en el Presupuesto de Egresos del 2022

Mazatlán, Sin.- Desplazados por la violencia del sur de Sinaloa anunciaron que no se quedarán sentados esperando a ver cuánto les toca del Presupuesto de Egresos 2022, tanto del municipio como del estado.

En una asamblea general, donde asistieron desplazados de la sierra de Concordia, radicados en Mazatlán y Villa Unión, varios de ellos comentaron que así como apoyaron en las campañas dando su voto al hoy gobernador Rubén Rocha Moya, ahora le toca a él cumplir su palabra y no dejarlos desamparados.

Otros recordaron que durante la anterior administración, con Quirino Ordaz Coppel, recibieron desprecios y humillaciones y lo poco que les dieron (las 50 viviendas y reserva territorial) fue a base de manifestaciones y presión.

En Mazatlán, comentó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense, ya se entregaron las 50 viviendas y hay 206 terrenos más para ser lotificados.

En El Castillo hay tres hectáreas para 140 familias, igual número para el lado de La Amapa, seis en Villa Unión para 300 familias y 10 en Concordia que aún no han sido lotificadas.

Mencionó que en el 2019 en el Presupuesto Federal de Egresos les otorgaron 30 millones de pesos para todos los desplazados del estado, 40 millones en el 2020 y 50 millones para el 2021, por lo que en la antesala de la aprobación de los presupuestos de egresos 2022 municipal y estatal, se van a movilizar para que los contemplen.

"Los terrenos no tienen servicio y las casas aún no están conectadas al 100 por ciento a la luz y al agua, no se han hecho las banquetas, las viviendas con detalles que arreglarse, venía incluida una traja y no ha llegado, ¿Dónde está?", cuestionó una de las desplazadas.

El próximo viernes 10 de diciembre, conmemorando el Día de los Derechos Humanos, se reunirán nuevamente y recibirán una plática afín, y si para ese día no han recibido acercamiento de los niveles de gobierno, se plantarán pacíficamente el domino 12 de diciembre.













