Desplazados en Mazatlán en espera de sus casas

Mazatlán, Sin.- "Pareciera que ya es una realidad, pero hasta que no entreguen, todavía les falta, pues es que han pasado muchas cosas y hasta que no me den mi vivienda, no creo. Estamos en una invasión, nos sacaron y ahorita estamos en otra, así no es vivir, esperamos que aquí ya nos den casa", afirmó Eva, originaria de la Guayanera, Concordia, y desplazada por la violencia desde hace seis años.

Ella es candidata a la asignación de una de las 50 viviendas que construye el gobierno del estado al sur de Mazatlán para las familias desplazadas por la violencia en Sinaloa. El nuevo fraccionamiento llevará por nombre CVIVE (Comisión de Vivienda), no obstante, desde el 2019 se etiquetó un recurso de 10 millones de pesos para la construcción de las mismas, pero dos años después no han podido ser terminadas y entregadas.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Ya son cinco años de estar batallando, pagando renta, luz, agua, ojalá que ya nos viniéramos a nuestra casa. Allá dejé todo; animales, plantas, allá vivíamos bien a gusto, aquí hay que pagar todo y está más caro, apenas y nos alcanza", comentó Selima, de El Coco, Concordia.

A las viviendas les falta equipamiento del baño, la instalación eléctrica, tinaco, protecciones y sobre todo la introducción de los servicios públicos como drenaje, agua y alumbrado; el gobierno municipal es quien se comprometió con esta obra.

Miguel Ángel Gutiérrez, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense, señaló que todos estos proyectos se fueron logrando a base de manifestaciones y presión por parte de los desplazados, pues el recurso llegó desde el 2019 y hasta finales del 2020 se empezó a aplicar.

"Faltan los servicios, esos ya están comprometidos entre el gobierno municipal y el estado, pero ya va pasando la pandemia, ya pasaron las campañas políticas, está inversión es desde el 2019 y no se hizo nada hasta que se movilizó la gente el año pasado", señaló.

Aquí quien más sufre es la gente, agregó, y si no hay respuesta de aquí al jueves por parte del secretario de Desarrollo Social, piensan realizar una nueva movilización el próximo domingo Día del Padre.

Para poder hacer la asignación de las viviendas se necesitan que estén terminadas completamente, aunque la gente también tiene temor de que los trabajos demoren y si no habitan sus casas pronto puedan ser invadidas o vandalizadas.

Adultos mayores, personas que perdieron hijos o padres a causa de la violencia y madres solteras, será el orden y el indicativo para asignar las casas.

De promesa en promesa

Las viviendas comprenden poco más de 50 metros cuadrados de construcción; cuentan con una cocina-comedor, un baño, una recámara grande y un patio frontal.

Hasta que no les entreguen su casa no van a creer en la promesa del gobierno, ya que siempre aplazan los tiempos para entregarles la vivienda, sin embargo confían en que estén habitables para antes de que Quirino Ordaz Coppel termine su sexenio.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, se comprometió a recibir a los desplazados el primer día de su mandato, después de atender a las madres de familia con hijos desaparecidos.

Para esta reunión ya se quiere proponer la creación de un plan para la integración de los desplazados a la sociedad mazatleca, donde haya educación, salud, vivienda, alimento y atención a la salud mental.

















