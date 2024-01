Desplazados del CVIVE se manifestaron para exigir escrituras y servicios básicos

Mazatlán, Sin.- Un grupo de alrededor de 100 desplazados llegó al Palacio Municipal de Mazatlán para exigir la pronta regularización de sus predios, especialmente los del fraccionamiento CVIVE.

Según los afectados, el Ayuntamiento se los prometió desde principios del mes de octubre de 2023 y hasta la fecha no se ha resuelto nada.

Bruno Torres, asesor del grupo de desplazados del sur de Sinaloa, manifestó que ha habido casos en los que se les han cobrado las escrituras a algunas familias desplazadas cuando no debería de ser así.

Al igual, pidió que se regularicen por completo los predios debido a que urge la instalación de servicios básicos que se les había prometido desde hace meses

El alcalde Edgar González Zatarain, acompañado de la secretaria del ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas Medina, el regidor Eduardo Alcaraz y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, escuchó atentos los planteamientos y necesidades que expusieron.

Comentó que entre los temas planteados está la escrituración de terrenos que habitan las familias, acción que está gestionando y ya tienen avances en mesas de trabajo que tiene con gobierno del Estado para que el municipio pueda realizar el trámite de escrituración para que no realicen un gasto oneroso.

Además de buscar la posibilidad de conseguir espacios para las familias que carecen de un terreno para habitar.

“Yo no me rajó al contrario, yo lo hago con todo el gusto del mundo, porque no se me hace justo lo que han pasado y lo que han vivido y es hora que todas la autoridades nos sumemos a ese gran esfuerzo, yo soy el primero que me subo al barco, y vamos a navegar ahí contracorriente si es necesario para lograr los objetivos para lograr los objetivos que nos hemos planeado”, dijo

Apoyos

A solicitud de las familias desplazadas, llevarán apoyos de atención médica con una brigada el próximo martes para apoyar personas que no cuentan con seguridad social ni recursos y que requieren de los servicios médicos.