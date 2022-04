Despiertan habitantes de El Dorado con sismo esta mañana

Culiacán, Sin.- Al rededor de las 6:37 horas de hoy, un sismo de magnitud 4.7 alertó a los pobladores de El Dorado.

Según la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el episodio tuvo como epicentro 129 km al suroeste de esta ciudad del estado de Sinaloa.

El año pasado Sinaloa tuvo mucha actividad sísmica, pues entre la sindicatura de El Dorado en Culiacán y La Cruz de Elota tembló 3 veces solo en el mes de septiembre, en el mes de julio, el municipio de Ahome se vio sacudido por un temblor al igual que El Fuerte en el mes de agosto.

Sinaloa cuenta con 11 volcanes, los cuales han sido llamados “volcanes muertos” entre ellos el volcán Cerro Cabezón, ubicado al norte del estado, entre el municipio de Ahome y Guasave. El volcán de Botamanea, que se encuentra en Badiraguato, a un costado de la presa del Comedero, al límite con el municipio de Culiacán, cerca de la sindicatura de Pericos Mocorito, sin embargo, no se puede dejar estar al pendiente de ellos, pues esto no significa que no puedan presentar actividad.

Para este tipo de situaciones, en especial en las de mayor riesgo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda lo siguiente: No caer en rumores y/o noticias falsas e informarse únicamente en fuentes oficiales.

También puedes hacer lo siguiente: prepara un plan de protección, participa en simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia. Antes de que suceda una situación de emergencia, puedes hablar con tu familia sobre un plan de contingencia e indicar un punto de reunión, para que al momento de presentarse un sismo, estar lo más preparado posible.

Durante un temblor es muy importante guardar la calma y quedarse en una zona segura, así como alejarse de objetos o muebles que se puedan caer. Si vas en tu vehículo, debes estacionarte y alejarte de edificios, árboles y postes.