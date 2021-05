Despiden a servidor público por no apoyar al Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- Por temor a sufrir represalias, solo uno de tres servidores públicos que fueron amenazados con despedirlos por negarse a apoyar en horarios de labor la campaña del candidato a la alcaldía por la coalición PAS-Morena, presentó denuncia ante el Órgano Interno de Control, el que lo hizo fue porque lo dieron de baja, informó la síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Comentó que a la denuncia que se presentó ante el OIC, se emparejó otra sobre servidores públicos y funcionarios de la presente administración que están apoyando en horarios laborables, la campaña del candidato Luis Guillermo Benítez Torres, quien busca la reelección.

Indicó que son cuando menos 7 personas las que se han atrevido a reportarle casos de funcionarios y servidores públicos que están obligando a los trabajadores apoyar en horarios activos la campaña del candidato de la alianza PAS-Morena.

En estos casos, se pidió a los trabajadores interponer denuncia de manera directa ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

En el caso del despedido sí es mi atribución, porque involucra… y hay otros dos que no quisieron firmar, y no quisieron participar, hacerlo legal, por represalias.

Elsa Bojórquez

Señaló que el trabajador que presentó la denuncia fue amenazado por su superior porque no estaba de acuerdo en apoyar la campaña del Químico Benítez, ya en otras ocasiones había interpuesto quejas en contra del director de esa dependencia.

“Él lo increpó de tal manera que no les gustó y eso fue entre semana y para el sábado lo despidieron, él se presentó a trabajar el lunes y le dijeron repórtate a Recursos Humanos para que recojas tus cosas, ya no vas a trabajar aquí. Él en vez de irse a Recursos Humanos se vino aquí, firmó la denuncia y nosotros la entregamos, eso es lo que está en el Órgano Interno de Control, y de las otras denuncias se hicieron directas, las llevaron los mismos denunciantes al Tribunal Estatal”, indicó Elsa Bojórquez.

Con respecto a los demás casos sobre funcionarios y servidores públicos que andan apoyando la campaña de reelección, en horarios laborables, agregó que a todos se les ha pedido presenten la denuncia ante el órgano electoral, responsable de dar seguimiento a este tipo de delitos.

"De los que se han comunicado aquí, nosotros no lo hemos llevado porque no nos compete, no es parte nuestra, lo que les decimos es que tienen que firmar la denuncia y hacerlas directamente ante el Tribunal Estatal, porque lo pueden hacer por vía Internet", concluyó.













