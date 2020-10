Desaparecer los fideicomisos no es capricho de AMLO: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Los 109 fideicomisos serán eliminados, pero los beneficiarios continuarán recibiendo los recursos, señaló el senador Rubén Rocha Moya.

“Vamos a extinguir, a desaparecer, a eliminar los fideicomisos, el vehículo jurídico, la figura legal, el contrato; vamos a eliminar el cascarón del huevo, pero no el contenido del huevo, el cascarón está podrido, es la razón fundamental por la que necesitamos cambiar de figura del manejo de los recursos”, afirmó

Al defender en tribuna el dictamen del proyecto que reforma y deroga diversas disposiciones de 18 leyes en materia de extinción de fideicomisos y abroga dos más, insistió que no son ocurrencias del presidente López Obrador.

“El presidente no es un ocurrente, no es un irresponsable, el presidente Andrés Manuel no es caprichoso, es un estadista, el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, se propone cumplir sus compromisos con los electores, y en la elección de 2018 él y nosotros, los que hicimos campaña junto con Andrés Manuel, nos comprometimos a desaparecer los fideicomisos”, manifestó.

El legislador de Morena por Sinaloa aseguró que el ejemplo supremo de que Morena no miente es el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto queda demostrado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Gobierno Federal a la Cámara de Diputados, en cual, por ejemplo, se asignan recursos por 2 mil 229.8 millones de pesos al Fondo Conacyt-Sener.

Detalló que en el caso del Fondo de Víctimas en el presupuesto se establecen 430.1 millones de pesos, que seguirán siendo administrados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues Morena respeta a todos los colectivos de víctimas y los acompaña en su lucha.





“En el caso de la protección de las personas que defienden los derechos humanos y los periodistas, les informo que en el presupuesto que ha enviado el presidente a la Cámara de Diputados hay 234.6 millones de pesos que se van a administrar de manera directa, no en el fideicomiso, porque el fideicomiso es un intermediario que es opaco, que ha mostrado que es ineficiente y que por tanto hay que eliminarlo”, destacó.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado precisó que en el caso del Fidecine se destinará un presupuesto de 106 millones de pesos, que administrará la Secretaría de Cultura como unidad operadora, y de la misma forma contarán con recursos los centros públicos de investigación para la ciencia y la cultura, así como los productores en el caso del fideicomiso de la Financiera Rural.

En el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el presupuesto contempla 8 mil 727 millones de pesos, 5 mil 229 millones más que este año, señaló el legislador.

“Quiero decirles una cosa para los que defienden el Fonden, es el fideicomiso más corrupto que podamos tener, es el fideicomiso a través del cual los gobiernos federales, estatales y municipales anteriores han hecho clientelismo político, es más, los gobernantes anteriores se encomiendan a Dios para que haya desastres naturales porque con ello sacan beneficios políticos con la desgracia humana”, enfatizó.

Indicó que las razones para desaparecer los fideicomisos son la corrupción y la discrecionalidad con que eran manejados, y puso como ejemplo que en el caso de los fideicomisos del Conacyt en el periodo de 2013 a 2018 se transfirieron 17 mil 900 millones de pesos a proyectos de la Iniciativa Privada, y solo se aplicaron 2 mil 900 millones a la investigación de ciencia básica.

El dictamen que fue aprobado ésta madrugada en lo general con 65 votos a favor, 51 en contra y una abstención, con lo que se pone fin al uso discrecional de más de 68 mil millones de pesos.





















