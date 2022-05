Desmienten el abasto de medicamentos de oncología en el Hospital Pediátrico

Culiacán. Sin-. Luego de que el subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Fernando de Jesús Bodart, indicara que en el área de oncología se tiene un abasto al 100 por ciento de las medicinas, Marlha Astorga, representante de una asociación civil que se encarga de conseguir medicamentos para donarlos a los padres de familia del nosocomio, desmintió la versión dada a conocer por las autoridades.

“No es cierto, por ejemplo, en la mañana me mandaron el vídeo de un niño que me está pidiendo 8 metotretaxo, quimioterapias diarias me pide; Hubo varias mamás de oncología pidiendo medicamentos, o sea, no está cubierto oncología al cien por ciento”, señaló.

Resaltó que a pesar de que ya no es mucha la problemática, esta sigue presente afectando a quienes requieren los medicamentos y no tienen los recursos para comprarlos debido a que el Hospital Pediátrico de Sinaloa carece de ellos.

Nueva dirección

Marlha Astorga, indicó que, desde que el Doctor Carlos Mijaíl Suárez fue nombrado como director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, el tema del desabasto de medicamentos bajó, sin embargo, continúa presente, sobre todo en el tema de los pacientes de cáncer.

Mencionó que los padres de familia, opinan que ha sido muy buena la atención y el apoyo del nuevo director, quien ha estado apoyando a los papás con las causas que han sido más fuertes.

“Hay mucha disponibilidad de parte del nuevo director, nos está apoyando mucho en lo que necesitamos”, expresó.

Finalmente, Marlha Astorga exhortó a los ciudadanos a seguir apoyando la causa y donar medicamentos e insumos porque aún hay necesidad.

Contexto

El subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa, aseveró que el abasto de medicamentos va en un 80 por ciento y en el caso de oncología el tratamiento se encuentra totalmente abastecido.