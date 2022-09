Desfile del 16 de septiembre iniciará en monumento al pescador

Aproximadamente 13 escuelas se han inscrito en la convocatoria de participación para el próximo desfile cívico militar del 16 de septiembre, informó Cinthia Karina Deras Aguilar, titular del departamento de Junta Patriótica y Reclutamiento.

Pese a que la convocatoria cierra este lunes 12 de septiembre, mencionó que si hay algún plantel interesado en participar puede inscribirse en el transcurso del día martes 12 y miércoles 14.

Para saber

EL desfile tendrá inicio en el Monumento al Pescador a las 8:00 de la mañana, recorrerá la avenida Del Mar y culminará en la avenida Quirino Ordaz Coppel.

El cierre de calles comenzará desde las 6:00 de la mañana.

Deras Aguilar indicó que será un desfile pequeño, a comparación del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

"Realmente es un desfile pequeño, el más grande es el que se espera el 20 de Noviembre, ahorita creo que tuvo que mucho que ver la pandemia, venimos de dos años arrastrando que no habido desfile, las escuelas apenas van entrando, unos incluso no tienen uniformes, no hay bandas de guerra ni escoltas formadas, es por eso que venimos trayendo a los militares como apoyo", indicó.

Requisitos para participar

Contar con Banda de Guerra y escolta y la participación d eun contingente, en total 100 personas por escuela.