Desespera lentitud en obras de la avenida Gutiérrez Nájera

Mazatlán, Sin.- Entre la pandemia por el Covid-19 y los trabajos de remodelación en la avenida Gutiérrez Nájera, comerciantes de la zona están desesperados por la lentitud de las obras, ya que muchos se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios por días e incluso por semanas, mientras que otros no han reaperturado todavía.

Jesús Lara, de Tacos La Carreta, comenta que ya no dejarán estacionarse sobre la avenida y tanto turistas como comerciantes se verán perjudicados.









La obra ya tiene rato, desde abril. Sí nos ha afectado, de por sí no hay gente y el turismo que venga no va a encontrar donde estacionarse y los únicos beneficiados van a ser los tránsitos, la gente de fuera no sabe y la obra ha durado mucho de este lado Jesús Lara, de Tacos La Carreta









Gerardo, de Cocina Doña Noy, dice que del lado del carril en el que se encuentra su negocio (con dirección a avenida Del Mar) han durado más que en el otro, el que va a la Juan Carrasco. Le dijeron que sólo durarían una semana en el tramo que está frente a su local y a la fecha no han reconstruido la banqueta, luego de casi un mes.









Entre la obra y el Covid-19 nos tienen jodidísimos, porque no puede pasar la gente, nosotros ponemos mesas aquí afuera y ahorita no podemos porque está esto. Empezaron por aquel lado, se me hizo que lo terminaron más rápido, luego se brincaron para acá, se suponía que en dos semanas terminaban aquí y pasó una, pasaron dos y tres y cuatro y no avanzan, sigue igual Gerardo, de Cocina Doña Noy









Elías, de Ferretería Ferreagua, expresó que las ventas bajaron en su negocio, ya que sus clientes no tienen forma de pasar. Y ahora que se prohíba estacionarse será peor; a su punto de vista, la remodelación no era tan necesaria.









Bajó la venta, lamentablemente en este lado se está dificultando y tardando más porque está el dren pluvial y ellos no contaban con eso y es lo que les está haciendo batallar, a mi punto de vista , francamente, no le hacía falta la reparación a la avenida Elías, de Ferretería Ferreagua

















Los comercios no son los únicos que se ven afectados, a los transeúntes se les dificulta cruzar de un lado a otro con el material sobre la calle, el pavimento roto y los pocos espacios que quedan para caminar por las banquetas.

FECHA

El 15 de abril iniciaron los trabajos de remodelación de la avenida Gutiérrez Nájera, con una inversión de 15 millones de pesos, entre el municipio y Gobierno del Estado.





























