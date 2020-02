Desempleadas, 90% de las empacadoras en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Con la mala temporada de capturas de camarón 2019-2020 en el Pacífico Mexicano, el 90% de las trabajadoras de las plantas procesadoras de Mazatlán ya están desempleadas, y esperan que pronto aterrice el empleo temporal.

Las mujeres califican a la zafra como un caos, y acusan al gobierno federal de tenerlas hundidas, porque al no apoyar a los armadores para que saquen sus embarcaciones a la pesca, todos lo que dependen de esta actividad se quedan sin empleo.

En Mazatlán son 700 mujeres las que trabajan en 10 plantas congeladoras, y sólo el 10% se mantienen ocupadas, el resto busca emplearse en hoteles, limpiar casas y las que son más grandes lavan y planchan ajeno, y otras sólo esperan la próxima temporada.

María Candelaria Castorena, empleada de la congeladora Unión, que ya paró operaciones, manifestó que la temporada estuvo fatal, y con la falta de apoyo para los empresarios de la pesca en este año, la actividad va en picada.

La actividad está ahorita un 90% muerta a causa de que el gobierno federal no ha apoyado al sector pesca, y la mayoría de los armadores tienen su flota parada porque no hubo apoyos y no trabajamos como debe de ser. La temporada para nosotros empieza en septiembre y ahora en octubre, se cierra en marzo y ahora fue en diciembre.

Castorena

La mujer, que tiene 30 años procesando camarón, admitió que económicamente están muy mal, ya que desde diciembre no trabajan, enero estuvo muerto y ahorita esperanzadas a que tengamos un poco de trabajo con el 10% de la flota, que son alrededor de 100 barcos que todavía andan en la pesca.

Martha, de la congeladora Brinco, comentó que están tronándose los dedos, porque al quedar desempleadas tienen que buscar otras alternativas, pues la mayoría son madres solteras y tienen hijos que sacar adelante.

DATOS

700 mujeres trabajan en las congeladoras en Mazatlán.

10 plantas congeladoras hay en el puerto.

CITAS

Ha sido un caos, el gobierno federal nos tiene hundidos al 100%, porque no apoya al sector y el 90% de las empacadoras estamos desempleadas y en espera de que se nos llegue el empleo temporal, para poder llevar un cinco a la casa.

María Candelaria Castorena, Congeladora Unión

Ha sido una de las peores temporadas, ya tengo casi 40 años trabajando y nunca se había visto algo así, las principales congeladoras ya las están cerrando, estamos quedando varias mujeres volando sin trabajo, ni nada.

María del Carmen Galván, Congeladora Brinco

Afortunadamente nosotras todavía seguimos trabajando, aunque esta temporada ha sido menos, ojalá que sigamos ocupadas hasta que, entre la veda, porque ya hay mucha gente que está desempleada.

Isabel, Congeladora 15 de Septiembre









