Desde niña, Selene soñó con ser una mujer policía en Escuinapa

Mazatlán, Sin.-Desde niña, Selene Rosales pensó que de grande cuidaría a la gente de su municipio: Escuinapa.

Hoy, a la distancia y con 24 años a cuestas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa le dio la bienvenida a Selene Carolina Rosales Enciso, quien este 26 de noviembre se sumó a las filas de esta corporación al servicio de los escuinapenses.

También puedes leer: Se reunirá alcalde con encargados de centros de rehabilitación por tema de seguridad

“Hoy es mi primer día como elemento de Seguridad Pública, me siento muy emocionada, muy feliz porque logré esa meta que me propuse desde hace un tiempo para pertenecer a las filas de la Policía Municipal”, expresó Selene.

Relató que desde pequeña soñó con ser policía, pero por ser mujer su familia la desmotivaba diciéndole que era un trabajo para hombres, pero sus padres siempre le brindaron ese apoyo para que luchara por sus objetivos.

“Crecí, me casé y tengo dos hijos. Fue cuando un día llevé a mi hijo a la guardería del DIF, ahí había una convocatoria de Seguridad Pública, yo la vi y dije esta es mi oportunidad, fue un 4 de abril cuando me decidí, junté mis documentos generales y me vine a la Dirección de Seguridad Pública al área de Reclutamiento, la verdad que me atendieron muy bien”, detalló.

En menos de un mes ya estaba presentando su examen de control y confianza en Culiacán.

“Aquí me facilitaron todo para el hospedaje en la Universidad de la Policía, me facilitaron para que la documentación se fuera más rápido, llegué y dormí en la UNIPOL y desde que llegué dije de aquí soy, yo voy a pasar todos los exámenes, me gustó muchísimo, siempre he sido una mujer muy positiva. Al mes me hablaron para decirme que había aprobado los exámenes de manera excelente y el 8 de julio ya estaba en mi primer día de clases”.

Explicó que los exámenes de control y confianza son solo para confirmar que eres una persona confiable para ser un servidor público, para atender a la ciudadanía y brindarles esa confianza.

“Siento que como mujer somos un elemento muy necesario para la corporación, viendo desde la perspectiva de género, las mujeres somos un gran apoyo para otras mujeres en casos de violencia familiar”, comentó.

Selene relató que lo más difícil de su proceso de preparación fue el separarse de sus hijos, pero fue gracias a su esposo que pudo lograr su objetivo, ya que él se quedó al cuidado de sus pequeños al 100 por ciento.

“Pero este desapego valió la pena, para que mis hijos tengan una mamá policía y se sientan muy orgullosos. Hoy tengo un trabajo estable y en él que me puedo seguir preparando y superándome”, expresó la joven policía.

Detalló que en la capacitación que le brindaron la prepararon en derechos humanos, perspectiva de género, atención a las víctimas de delito y mediación policial, entre otras.

Selene hizo la invitación a las y los jóvenes de Escuinapa para que aprovechen la oportunidad de estudiar y prepararse para incorporarse a la Dirección de Seguridad Pública, solo se requieren las ganas y la vocación para ser policías municipales, ya que la corporación da cobertura a todos los gastos que se generan en su preparación.