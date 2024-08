Desde Durango acusan que pseudopolicías despojan a turistas de sus vehículos en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Durango acusa a pseudopolicías de despojar de sus vehículos en Mazatlán a turistas de ese estado.

La denuncia ya se hizo pública en medios locales de aquella entidad, en la que se detalla que elementos uniformados de policías, aunque no se identifican como municipales o estatales, simplemente presentan identificaciones y se hacen pasar por representantes de la autoridad.

Enseguida, le presentan al propietario algún documento donde dice que su vehículo tiene reporte de robo y aunque el propietario compruebe su legitimidad con facturas, incluso, con póliza de seguro, los llevan a unas "oficinas" de la policía, donde finalmente se consuma este delito.

En lo que va del año se han registrado unos siete casos y al reportarlo a la autoridad, no se tiene conocimiento.

Sí hay reportes, pero no hay denuncias

Cuestionado al respecto, el alcalde Édgar González mencionó que sí tiene conocimiento de los hechos a través de comentarios o rumores, pues hasta el momento no hay denuncia formal.

"Sí tengo reporte, quiero decirlo, no tengo como tal una denuncia, comentarios que he escuchado hoy en la mañana, escuchaba uno que se la pasan ahí por la zona turística haciendo ese tipo de inspecciones a vehículos de la serie, que a través de esas actuaciones es como extorsionan algunos turistas, ojo, no es nada oficial, eso de personas que se han acercado a comentarme", dijo.

Agregó que ya solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública para que les ayuden con la situación, pues a él le han reportado que se trata de la Policía Ministerial del Estado.