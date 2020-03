Desconoce INAH proyecto de rehabilitación del Pino Suárez

Mazatlán, Sin. No ha llegado ningún proyecto de restauración del mercado municipal José María Pino Suárez a las oficinas de la delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia; aseguró Servando Rojo Quintero.

Manifestó que se enteraron de este proyecto a través de las inconformidades de los locatarios y la información de la prensa, por lo que puntualizó que nadie debe pasar por alto a la institución, pues se trata de un edificio histórico.

Local Inseguridad afecta a Villas del Rey; vecinos viven a ‘oscuras’

Aseguró que hasta el momento no ha entrado ninguna solicitud del proyecto y el procedimiento primeramente es ingresar el expediente a ventanilla única, y luego se revisa por el Comité de Monumentos Históricos, pero hasta el momento no hay nada.

El presidente de los locatarios quiere tener una reunión con nosotros, y nosotros le dijimos en este tema no ha entrado ninguna solicitud, tendría que entrar, primeramente, si el Ayuntamiento o cualquier dependencia quiere intervenir, lo primero que tienen que hacer es ingresar el expediente con nosotros, y luego se revisa, y eso no ha entrado, no tenemos nada de información sobre eso.

Rojo Quintero

Rojo Quintero explicó que cuando se trata de una obra como el mercado, que es un mueble histórico y de gran envergadura, el INAH deberá de autorizar y supervisar los trabajos.

Señaló que simular el mercado San Miguel de Madrid, España; se tiene que analizar las características del Pino Suárez, que en este caso es muy popular, concurrido, y el antes mencionado es un mercado gourmet.

Además, mencionó que para que un proyecto sea aprobado debe conservar su autenticidad, punto que en el mercado debe ser considerado de principio a fin, por la existencia de estructuras antiguas, protegidas.





También lee: Podría reiniciar la construcción de la presa Santa María





Los lineamientos tienen que seguir fundamentos que el edificio conserve su autenticidad, hay estructuras de la fundición Mazatlán, hay una serie de normas internacionales como carta de Venecia, que te habla de que todo elemento nuevo tiene que integrarse a lo que ya existe, pero sobre todo el concepto, que se conserve lo que ya existe. Rojo Quintero





El funcionario federal, advirtió que en caso de que se inicie la obra sin la autorización correspondiente, tienen la facultad para clausurar el recinto, como ha sucedido con algunas obras.

Tenemos un caso en El Rosario, donde un señor que demolió un edificio histórico y se le obligó a reconstruir, y en el caso de Mazatlán de mayo de 2019 a la fecha se han clausurado tres edificios en el Centro Histórico. Rojo Quintero

PARA SABER

El INAH aseguró que se enteraron del proyecto de remodelación del Pino Suárez a través de las inconformidades de los locatarios y la información de la prensa.

















Lee más aquí ⬇





Local Pavimentan tramo de calle Privada del Faro en la colonia Juárez Local Disminuirá el suministro de agua este miércoles Local Invitan al Equinoccio de Primavera en Las Labradas, San Ignacio