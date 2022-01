Desconoce Ayuntamiento avance del puente sobre Río Quelite

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal no tiene todavía ninguna información sobre el puente del Río Quelite, afirmó el director de Obras Públicas, Luis Núñez Gutiérrez.

“No se sabe nada, no se sabe del levantamiento, no tenemos nada, recordarles que el tema del puente de El Quelite es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes completamente, pero yo tengo el número, voy a ver qué me dicen”, manifestó.

El funcionario municipal aclaró que los recursos para reparar este puente saldrán directamente de la Secretaría de Hacienda.

Núñez Gutiérrez destacó que como municipio, tienen 111 obras para este año, en lo que respecta a pavimentaciones, y que todas se siguen trabajando, donde ya salió el primer paquete de unos 15 millones y ya se están ejecutando con recursos propios.

Dio a conocer que actualmente se traba en todos los colectores el Centro, se inició con el Roosevelt, donde se repararon sus parrillas, sigue el localizado por la calle Heriberto Frías y luego continuarán con el que se encuentra a espaldas del Hotel Hacienda, ya que está en malas condiciones.













