Descartan relleno sanitario para Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ningún proyecto de relleno sanitario es opción para suplir el actual basurón municipal que está a punto de colapsar al vencerse su periodo de vida útil, ya que éstos deben desaparecer conforme a la Ley de Ecología para el manejo de los residuos sólidos; señaló el director de Servicios Públicos municipales, Luis Antonio González Olague.

Dijo que la mejor alternativa es una planta de tratamiento integral de incineración de cero contaminación al medio ambiente, que es la propuesta que ya hizo la administración a la Comisión de Hacienda de Cabildo.

Los basurones deben desaparecer como una opción para tratar la basura, por eso los rellenos sanitarios ya deben ser eliminados a futuro, el que está debe ser tratado conforme a la norma sanitaria NOM-083, pero hacer uno nuevo no es la opción, porque los países más industrializados son de cero basurones, ya no se permite tener a cielo abierto porque no hay lugar lejos para contaminar.

Los basurones o rellenos sanitarios a cielo abierto, agregó, contaminan el medio ambiente, ya que cuando llueve, el agua se filtra hacia los mantos freáticos y lleva consigo los lixiviados, que son las sustancias tóxicas que escurren de la basura descompuesta, y que son muy peligrosas para los cuerpos de agua.

Refirió que si bien, los rellenos sanitarios cuentan con plantas de reciclado muy eficaces, siempre hay un excedente de los residuos sólidos que forzosamente se tiene que confinar, y es lo que ya no se quiere.

De concretarse el proyecto de una planta de tratamiento integral por incineración con cero contaminación en Mazatlán, esta sería la primera en el país con este tipo de tecnología de avanzada, y que ya se aplica en países de Europa y algunas entidades de Estados Unidos, indicó.

González Olague comentó que las plantas por incineración procesan toda la basura, incluso los residuos finales que quedan sirven para hacer asfalto, además de generar energía eléctrica, y la emisión de gases a la atmósfera logra una pureza mejor que la que se encuentra en el aire.

Son industrias que pueden ser visitadas por turistas, escuelas y ciudadanos, para que vean que hay un tratamiento responsable de la basura y que se le da un uso final razonable a los desechos que genera la ciudad.

Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos municipales. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Señaló que esta tecnología es muy moderna y requiere de fuertes inversiones, recursos que no cuenta el Ayuntamiento, pero que hay empresas dispuestas a hacer la erogación para consolidar estos proyectos, no sin acordar concesiones de hasta 30 años de vigencia.

Durante ese tiempo, el gobierno municipal se comprometería a pagar por la basura que entrega, así como por la energía que generaría la planta de tratamiento, con precios similares a los que se paga a la CFE, como una manera de retornar la inversión a 30 años.

Para mí es una de las mejores opciones para procesar la basura, sus patentes radican en el filtrado de los gases de combustión, que garantizan que los gases que salen por la chimenea queden limpios, sin contaminar, y queda más limpio que el mismo aire circundante, está garantizado que no va a contaminar el aire.

PRODUCCIÓN

Entre 700 y 900 toneladas de residuos sólidos genera la ciudad de Mazatlán al día.

CIFRAS

30 años duraría la concesión a la empresa que invierta en la instalación de una planta de tratamiento.

250 millones de dólares es el monto tentativo de la inversión de una planta de tratamiento de incineración por combustión.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

Proceso de incineración por termo-ignición

Técnica: Calderas con rejillas y purificación de gases

Capacidad: 1,000 toneladas de basura al día

Reciclaje de plásticos, cartón, vidrio y metales

Producción: Energía eléctrica y asfalto





