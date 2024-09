Descarta SSPM que en Mazatlán circulen camionetas ‘placosas’

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento, al número de emergencias 911 no se ha reportado la presencia de camionetas sospechosas recorriendo la ciudad, aseguró Jaime Othoniel Barrón Valdez.

El secretario de Seguridad Pública Municipal señaló que solamente se tuvo un reporte cerca de la colonia Juárez, pero fue negativo.

Descartó los reportes que circularon en redes sociales la noche del sábado en Urías, Santa Fe, Pradera Dorada y Emerald Bay.

"Muchas veces es parte de la misma psicosis, entendemos nosotros como autoridades que la gente se asusta, pero hay que buscar los medios oficiales, no digo que no haya, no hay reporte de vehículos por esas zonas, tienen rato comentando de Santa Fe, si se dieron cuenta estaba un punto de observación por parte de la Sedena para mantener la tranquilidad en esa zona", dijo.

El funcionario aseguró que hay muy buena coordinación con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También, que la gente puede asistir con confianza a la celebración del Grito de Independencia que se realizará en la Plazuela de la República.

"Tenemos, como le digo, una coordinación muy estrecha con las autoridades para que todo funcione bien, y más este evento y que la gente se divierta, venga, disfrute aquí del espectáculo que se va a estar dando", añadió.