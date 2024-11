Descarta SSP detención de Jesús Alfredo Beltrán ‘El Mochomito’ en Culiacán

Culiacán, Sin.- El Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, descartó la detención de Alfredo Beltrán Guzmán, alias ‘El Mochomito’, hijo de Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’.

“No se tiene conocimiento por lo que corresponde a ninguna autoridad del fuero común o fuero federal dentro del estado. A nivel nacional no podríamos informarle, pero se hizo toda una cuestión de recopilación nuestra y no se tiene conocimiento de la detención de esta persona de nombre Jesús Alfredo”, mencionó.

El funcionario estatal lamentó que, aunque trascendió su detención, esta no ocurrió, pues indicó que de haber ocurrido, habría tenido un impacto positivo en la población con una mejora en la seguridad de Sinaloa.

Mérida Sánchez informó que ayer viernes 29 de noviembre en el estado hubo 5 civiles detenidos tras operativos realizados por fuerzas federales, de los cuales, 2 de ellos resultaron lesionados.

Entre lo asegurado en dichos operativos, dio a conocer que se encuentran varios vehículos, entre ellos uno de tipo mudanza; 6 armas largas; 2 armas cortas; 21 cargadores y cartuchos; 2 granadas de calibre 40 milímetros y 38 mil pesos en efectivo.

“Nosotros como seguridad les reiteramos que seguimos trabajando, se sigue atendiendo cualquier evento en ese sentido. Y vamos para adelante, buscando nuestro objetivo, queriendo consolidarlo y queriendo lograrlo”, concluyó.

Primera detención

El 5 de agosto de 2016, Alfredo Beltrán Guzmán fue arrestado en Zapopan, Jalisco durante un operativo llevado a cabo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Federal, que buscaban desmantelar las redes de tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.

Estuvo involucrado en el contrabando de cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de ser señalado como responsable de la violencia en la región.

Beltrán Guzmán fue liberado en 2021, tras determinar su detención como ilegal, debido a irregularidades en el proceso para justificar su arresto.

A pesar de estar vinculado con el Cartel de Sinaloa, no se presentaron evidencias en su contra, quedando exonerado de los cargos.