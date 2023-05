Descarta Rocha Moya recomendar a Enrique Inzunza para el Senado

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó que vaya a recomendar a su secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, para ocupar un escaño en el Senado de la República por el partido de Morena.

Denotó que el exmagistrado le sirve más en el puesto que tiene actualmente, pues hasta el momento Inzunza Cázares no ha expresado interés por ocupar otro cargo.

También puedes leer: Marcelo Ebrard visitará Sinaloa el próximo mes

"No puedo decirles yo, voy a poner a fulano o perengano. En primer lugar, Enrique Inzunza me sirve más como secretario General de Gobierno y no le he oído una aspiración adicional a ese trabajo", comentó.

Decisión de los militantes

Rocha Moya señaló que esas decisiones son tomadas de manera interna en el partido por medio de encuestas. Comentó que las personas que aspiren a competir por la senaduría bajo la bandera morenista tendrán que tener el apoyo de los militantes.

"Este es un trabajo de partido y ustedes saben que en el partido de Morena se resuelven las candidaturas por encuesta; entonces van a tener perfil, pero igual deben tener un respaldo", finalizó.