Desacata alcalde fallo del Tribunal Electoral

Mazatlán, Sin.- En vez de ofrecer una disculpa pública a la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, como medida de satisfacción por actos de violencia de género y acoso laboral, como lo ordena un fallo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres convocó a la ciudadanía a sensibilizarse y apoyar a la niñez, a los adolescentes, a los adultos mayores, a personas con discapacidad y principalmente a las mujeres en situación de violencia de género y vulnerabilidad.

Y adelantó que próximamente abrirá una casa albergue para mujeres en riesgo.

En el punto tres de la resolución del Tribunal Electoral, se lee: “Se ordena al presidente municipal y al resto de autoridades como medida de satisfacción, ofrezcan una disculpa pública a la actora en la primera sesión del Cabildo que se realice después que se le notifique la presente resolución, dicha disculpa pública, además se hará del conocimiento de la comunidad a través de estrados del Ayuntamiento y deberá publicarse en un diario que tenga circulación en el municipio”.

Fue el regidor Rodolfo Cardona quien abrió el tema de la resolución del Tribunal Electoral del Estado, en asuntos generales de la sesión de Cabildo número 40, señalando que en referencia al punto 7 del fallo se daba por enterado de las irregularidades acreditadas al titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y de diversas autoridades municipales, en razón de violencia de género y acoso laboral en contra de la síndico Procuradora, le secundaron los regidores Adalberto Valle Pérez, Jesús Lizárraga y Guadalupe Elizabeth Ríos Peña, alguno de ellos invitando al alcalde a acatar dicho fallo.

Sin embargo, el alcalde no se disculpó, sino que llamó a la ciudadanía a ser sensibles principalmente con las mujeres en situación de violencia de género y vulnerabilidad, y para terminar felicitó a los regidores por la unidad y empatía que mostraron durante la reunión.

Me queda claro que el único camino para salir adelante de lo que estamos viviendo, incluyendo esta pandemia que nos ha causado graves problemas de salud, muerte y económicos, es estar unidos, y ser empáticos, juntos vamos a salir adelante, y hoy creo que dimos muestra de ello, por eso los felicito y procedo a clausurar esta sesión ordinaria de cabildo número 40.

Por su parte, la Síndica señaló que ella ya hizo lo que tenía que hacer y que sólo falta esperar a que el Tribunal Electoral haga lo que le corresponde.

El fallo decía claro que tenía que ser una disculpa pública en una sesión de Cabildo y aparte también publicarlo en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento, pero no lo hizo, ya entró en desacato, no sé qué vaya hacer el Tribunal, yo ya hice lo que tenía que hacer, vamos a esperar que el Tribunal haga lo que le corresponde, algunos regidores se sumaron, no todos, pero probablemente cuando les llegue el resolutivo, no sé si lo van a hacer, no sé cómo, pero ellos ahí lo dijeron.

Con respecto al comentario del alcalde, Bojórquez Mascareño bromeó al decir que nada más faltó que le diera las llaves de la casa albergue para irse a refugiar como mujer en situación de violencia de género.

En esa misma sesión que se realizó de manera virtual, el pleno del Cabildo autorizó 16 dictámenes de jubilación laboral y pensión por retiro y por viudez para trabajadores y policías municipales.









