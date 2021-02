Desabasto de medicinas le "pega" al sector salud

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes del IMSS e ISSSTE en el puerto, reportan desabasto de medicamento y mala atención por parte del personal de las instituciones médicas.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, señalaron que entre los medicamentos que faltan están la insulina, la metformina y amlodipino, además de que las citas para especialidades siguen suspendidas y sólo para recoger un medicamento hay que llegar desde las 6:00 de la mañana y esperar más de tres horas.

"A mí me tocó en diciembre y sí había desabasto, ahorita vengo otra vez, pero todavía no sé si hay mucho desabasto. Se demoran bastante para atender, desde las 6:00 de la mañana estamos aquí, ya tenemos tres horas y las que faltan y las consultas para especialidad no hay, siguen suspendidas", señaló Rosy, derechohabiente del ISSSTE.

Por su parte, Teresa comenta que el desabasto se agravó cuando comenzó la pandemia del Covid-19 y que la metformina es la que más le ha costado conseguir.

"Es un descontrol, casi no hay medicamento en el ISSSTE, nunca me dan lo que es, ni a mi esposo tampoco, antes de la pandemia había regularmente lo que ocupamos, tenía que estar uno al pendiente, pero ahora nada", comentó.

Y ante la falta de consultas con el urólogo en el IMSS, don Aurelio se estuvo atendiendo con un particular, está en proceso de una operación, pero aún no ve para cuándo le vayan a dar cita.

"Es lo mismo de siempre cuando no falta una medicina falta otro, me tocan dos cajas de amlodipino y nomás me dieron una. Me estaba atendiendo por fuera y me iban a cobrar 30 mil pesos por una operación, parece que ya está caminando aquí las consultas, vamos a ver si es cierto", dijo.

Don Víctor acudió al IMSS para realizar un trámite administrativo, tuvo que hacer una larga fila que avanza muy lento.

"Yo casi al Seguro Social no vengo, pero ahora vine a realizar un trámite para ver si me pensiono, pero resulta que ni mi número del Seguro sale ya. Me dijeron que ahorita salía una muchacha a atenderme, pero aquí sigo esperando", mencionó.

Raúl indica que sólo por citas están atendiendo a los derechohabientes para consulta familiar y que de especialidades aún no hay.

SE MANIFIESTAN EN EL ISSSTE

Derechohabientes del ISSSTE en Mazatlán exigen a la institución la contratación de especialistas alergólogos y neumólogos, ya que desde septiembre del año pasado dejaron de brindar el servicio en estas dos especialidades, privándolos a ellos de vacunas contra las alergias.

Alrededor de 25 personas que acudieron la mañana de este miércoles a la clínica para aplicarse la vacuna mensual, la cual se les negó nuevamente con la excusa de que no había recetario, redactaron y firmaron un documento solicitando la contratación de los doctores y el abasto de medicamento.

Bertha Alicia, derechohabiente afectada, señaló que ante la falta de personal en la clínica, se les informó que a partir del próximo mes recibirían su vacuna, pero en Culiacán, situación que los tiene en la inconformidad, pues ya no les dan ni para los viáticos e ir a la capital del estado les causa temor, ante el gran número de contagios de coronavirus.

"No se nos hace justo que en estos momentos de pandemia, personas vulnerables, la mayoría asmáticos, con problemas en los pulmones, alérgicos, hipertensos, nos quieran enviar a Culiacán, cuando el recurso lo debe de tener en esta clínica", señaló.

Aracely Vázquez comentó que por la negativa de la atención y el desabasto de medicamentos que vienen sufriendo desde hace un año, han optado por seguir el tratamiento de manera particular, no obstante les resulta demasiado costoso.

Mensualmente, su hija de 15 años con problemas respiratorios, ocupa la vacuna combivent, que le cuesta 800 pesos; su esposo y su madre, asmáticos, ocupan sitagliptina, cada caja le cuesta mil 600 pesos, por lo que al mes gasta cuatro mil pesos en medicamento.

De consultas y medicamentos contra el cáncer y la tuberculosis se les ha privado también, para continuar con el tratamiento pagan consultas particulares de hasta 900 pesos.

Otra derechohabiente denunció que desde hace cuatro años está gestionando su pensión y en el ISSSTE le pidieron 150 mil pesos para iniciar el trámite, no obstante, al negarse a entregar el dinero el trámite no procedió, por lo que optó por demandar a la clínica, ya que Derechos Humanos se declaró incompetente para intervenir en su caso. Desde entonces, dice que se le brinda un mal servicio.

