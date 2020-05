Depuran padrón del programa emergente

Mazatlán, Sin.- La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social depura el padrón del Programa Emergente de Apoyo a personas que quedaron sin empleo por el plan de contigencia y el cierre de negocios, ya que mucha gente duplicó recursos y el 10% de las personas inscritas no acudieron a recibir sus despensas y apoyo económico de 400 pesos.

Tonatiuh Guerra Martínez, titular de la dependencia municipal, dijo que se mantendrá el número de beneficiarios que incluye 6 mil 900 personas, en caso de darse una segunda entrega de apoyos, el cual pudiera darse a partir del 17 de mayo, si se levanta para entonces la cuarentena.

Comentó que en el primer paquete, personas inscritas al padrón duplicaron recursos, al estar en otros programas de apoyo, y alrededor del 10% de los anotados no acudieron a la cancha de la Germán Éveres a recibir la despensa y los 400 pesos.









Hubo mucha gente que duplicó recursos, en base a eso nosotros estamos depurando y seguir apoyando en base al padrón, vamos a ver cuántos salen y a cuántos damos de alta, porque hubo gente que no vino por los apoyos, y eso es normal en todos los padrones, no vinieron como un 10% Tonatiuh Guerra Martínez









Aclaró que esta situación se presenta en todos los padrones federales, estatales y municipales, donde siempre falta mucha gente que no cobra los apoyos, unos porque salieron de viaje, otros por enfermedades o incapacidad, se les olvida la fecha o no tienen para desplazarse.









Ningún padrón, ni de los federales se cobra al 100%, siempre falta mucha gente que no cobra por viajes, enfermedades, incapacidades, se le olvida la fecha, no tuvo la posibilidad de trasladarse, lo que tú quieras, y eso se supone con el que puedes tú trabajar Tonatiuh Guerra Martínez









Guerra Martínez señaló que el padrón seguirá siendo 6 mil 900 personas, con la depuración de las bajas y altas.

Informó que de los 10 millones de pesos que se tienen presupuestados para este programa emergente, se han gastado alrededor de 4 millones de pesos, según el último reporte de Tesorería municipal, así que se espera seguir apoyando en un segundo paquete con base a este presupuesto.

Del 14 al 21 de abril pasado se entregó el primer paquete de los apoyos emergentes. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán





TODO POR TRANSPARENCIA

El director de Bienestar Social señaló que el manejo de los recursos en este programa se realiza de manera estricta, desde la creación de un padrón con todos sus datos, hasta el gasto y entrega de los recursos y apoyos.

Todo se tiene que subir a Transparencia por obligación, es una cuestión, y estamos en tiempo, no hemos violado ninguna normatividad, estamos a tiempo de la comprobación del gasto, nosotros tenemos para comprobar hasta junio, para la comprobación del gasto porque se hace trimestralmente, y tenemos del 1 al 30 julio para comprobar el segundo trimestre Tonatiuh Guerra Martínez









Indicó que la información del primer paquete de apoyo que se entregó del día 1 al 10 de abril, ya está en tiempo y forma.









Yo quiero entregar esa comprobación para ya no tener ese problema y dejarlo cerrado, para cuando regresemos ver la posibilidad, de acuerdo a las cuestiones médicas, que nos permita entregar un segundo apoyo Tonatiuh Guerra Martínez









Con respecto a la solicitud de Observatorio Ciudadano de que se rinda cuentas del gasto y se suba la información en las páginas de Transparencia, refirió que se hará todo conforme a las requerimientos como sujeto obligado, en tiempo y forma, y con un estricto apego al presupuesto.

Aclaró que el director de este organismo ciudadano, jamás ha acudido a solicitar información a la Dirección a su cargo, como para que diga que por segunda vez le pidió al municipio información y no le respondió.

Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán





¿SEGUNDO PAQUETE?

Tonatiuh Guerra informó que la entrega de apoyos se suspendió desde el día 1 de mayo, por ser día feriado, y que se mantendrá así a partir del día 4, ya que empieza el periodo más crítico de contagio de coronavirus Covid-19 que se estima se prolongará hasta el 12 o 13 de mayo.

Aseguró que si la incidencia baja y Mazatlán es uno de los municipios que levante la cuarentena el día 17 de mayo, se podrá hacer una segunda entrega de los apoyos.









Todo está manejado en base a lo médico y lo que nos señalen las autoridades federales, que es la que coordina la cuestión médica, el Consejo Nacional de Salud, y los estados y municipios replican las acciones que éstos piden, si no se presentan las condiciones médicas no lo vamos a poder hacer, si nos dicen que todavía estamos en etapa 3 crítica, no nos vamos a arriesgar Tonatiuh Guerra Martínez









Sin embargo, si la cuarentena se prolonga al 1 o 10 de junio, se supone que en esas fechas se reactiva la economía, y ya no habrá necesidad de la entrega masiva de apoyos.









Si llegamos al 1 o 10 de junio, esos días ya se supone que se reactiva la economía, la fecha que puso el Estado mexicano fue el día 17 de mayo en los municipios que no están muy contaminados, si para entonces Mazatlán tuvo una curva en bajada se reactiva, y nosotros tendríamos que ver los casos especiales Tonatiuh Guerra Martínez





CIFRAS

6,900 personas conforman el padrón del Programa Emergente de Apoyos.

10% de las personas inscritas al padrón no acudieron a recibir el apoyo en la Germán Évers.

















