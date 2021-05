Denuncian un bar clandestino a espaldas del ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Una vecina del Centro Histórico, expuso antes los medios de comunicación el funcionamiento ilegal e irregular de un bar ubicado en la esquina de las calles Carnaval y Ángel Flores, a espaldas del Ayuntamiento.

Expusieron que ese lugar es ilegal, primeramente, porque está situado a menos de 50 metros del palacio municipal y la ley dice, en el Artículo 45, que en un radio de 150 metros no se pueden otorgar ese tipo de permisos.

"Ese lugar tiene ocho años trabajando, desde el mes de enero estamos exigiendo, tanto a Oficialía Mayor como a regidores, que no se les otorgue revalidación de permiso porque los vecinos estamos en contra y no nos hacen caso", expusieron.

Natalia Tunal, quien representa a los vecinos inconformes, señaló que el establecimiento opera con la autorización de otro bar y las autoridades aún sabiendo eso, no hacen nada al respecto.

"Funciona sin autorización porque no la tiene, se le ha dicho al oficial mayor y nos manda a los vecinos unas autorizaciones de Jhony's Bar que está en otra colonia, está completamente irregular y no son capaces de poner un alto. Los vecinos ya estamos hartos de venir y estar aquí en la antesala para que nos reciban y no hacen nada", señaló.

Agregó que cuentan con pruebas donde cada fin de semana el bar opera hasta las 4:00 de la mañana cuando debería de cerrar las 11:00 y si fuese centro nocturno sería a las 2:00, también evidencia del gran escándalo que se oye y hasta de personas orinando en la calle.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Están por dar revalidaciones, ya no sabemos que hacer los vecinos, no estamos pidiendo más que cumplan con la ley, tenemos todas las evidencias de que ese lugar es irregular, funciona hasta las 4:00 de la mañana, en el lugar está autorizando el bar Los Faroles y funciona El Albur con una autorización de Jhony's Bar que está en la colonia Pino Suárez" agregó.









