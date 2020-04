Denuncian que astillero opera sin ser actividad esencial

Mazatlán, Sin. Trabajadores del astillero Nava Maz del parque industrial “Alfredo V. Bonfil”, señalaron de manera anónima que a pesar de la cuarentena por Covid-19 y el cierre de actividades no esenciales, los talleres de esta industria naval siguen operando, con más de 100 personas de la empresa y alrededor de 50 contratistas, en el mismo lugar.

Dijeron que esta situación ya la reportaron a Protección Civil desde la semana mayor, quienes acudieron el miércoles y viernes de Cuaresma, pero así como entraron en una camioneta se regresaron sin emitir ninguna restricción.

A pesar de que en este astillero se tienen protocolos de seguridad, como son el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, durante la jornada laboral es imposible guardar sana distancia por el número de personas que están en ese mismo lugar.

Ahí siguen trabajando personal de dos talleres de herreros, así como de soldadura, mantenimiento, seguridad y taller mecánico, quienes construyen el barco Mazardina 10, que entrará en operación en 5 meses más y reparan el Mazardina 5.

Personal de este astillero, refiere que la actividad que ellos desarrollan no se puede considerar como esencial, pues el barco que se fabrica quedará listo en 2 meses, y todavía se le harán pruebas durante 3 meses más, además que la producción que obtienen dichas embarcaciones no es para alimento humano, sino para hacer aceites para tratamientos medicinales y alimento para gatos.





Comentaron que su preocupación es que ya está en puerta la Fase 3 del coronavirus, en su mayor crisis de contagio, y ellos tienen que trasladarse de su casa al trabajo y regresar en transporte público, donde pueden pasar muchas cosas.

La semana pasada, compañeros se comunicaron a Protección Civil, y acudieron, pero dieron la vuelta y se fueron, seguimos marcando, y una persona que no nos quiso decir su nombre nos dijo que no podían hacer nada, que le hiciéramos caso al patrón de nosotros, que si él quería que guardáramos cuarentena iba a ser, y si no, no, que no hay nada qué hacer. Trabajador





Personal de trabajo social de la empresa, les han advertido que si hacen grilla los van a correr.

Comentaron que tienen conocimiento que otros astilleros del puerto ya no laboran, que Protección Civil les dio un ultimátum de 72 horas para cerrar desde hace varios días.

Ya estamos desesperados porque los camiones públicos vienen todos llenos, ya deberíamos de estar en cuarentena, toda mi familia ya está en casa, nomás yo soy el que salgo a trabajar; en el trabajo sí se están tomando medidas, nos dan cubrebocas y gel antibacterial, pero en el transporte pueden pasar muchas cosas.Trabajador









DENUNCIA ANÓNIMA

“Vamos a seguir trabajando normal, no piensan parar, no sabemos a dónde acudir, teníamos la esperanza que Protección Civil actuara, pero ya vimos que no, en verdad sí nos tienen amenazados”.









