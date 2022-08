Denuncian habitantes del Infonavit Playas que cableado eléctrico se encuentra al aire libre

Mazatlán, Sin.- Habitantes de la calle Cerrada Estero, en el Infonavit Playas, viven en constante riesgo desde hace tres meses debido a que parte del cableado eléctrico de la zona se encuentra al aire libre, sobre la banqueta.

"A quién se le ocurrió esta idea de poner los cables así, pero a ellos qué les va a importar, si no es su casa, ni su colonia, ni su familia, a ellos aquí no les importa", afirmó Estela, vecina afectada.

También puedes leer: El pago de luz es el reto más grande de los abarrotes de Sinaloa: Adecem

Los colonos piden a las autoridades, a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente e incluso a Protección Civil, que hagan algo ante esta situación, pues viven con el temor de sufrir alguna descarga eléctrica.

"Antes los niños, cuando salían a jugar, se iban solos al parque, pero ahora, por miedo, una como madre, prefiere no dejarlos salir solos, capaz y les pasa algo, uno no se da cuenta, ni a la tienda me gusta mandar a mi hija ya, me da miedo nomás de pensar que puede pisar los cables y le puede pasar algo", señaló María de Jesús, quien reside en la zona.

La CFE no atiende

Aseguran que han reportado muchas veces a la CFE, pero que no han acudido a resolver la problemática.

"Los cables de la luz, que debería estar subterráneos, los pusieron en la banqueta y nuestro problema es que hay niños jugando y los cables pasan por debajo de los carros y como a la 1:00 o 2:00 de la mañana que se prenden los aires acondicionados en las casas, huele mucho ha quemado por toda la calle, tenemos tres meses con esto y es hora que la CFE no hace algo, ya tenemos reporte tras reporte y nada", afirmó otro vecino.