Denuncian fallas de alumbrado y drenaje en colonias de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Sólo una calle divide a las colonias Sánchez Celis y Pueblo Nuevo, sin embargo, comparten un problema en común, las fallas en el alumbrado público y en la red hidrosanitaria.

Algunas luminarias, señalan los vecinos, prenden y apagan “a la hora que quieren”, por lo que dejan las calles a oscuras y la seguridad por esos rumbos está muy deficiente.

Uno de los postes de luz está a punto de colapsar. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Esa lámpara (calle Pachuca y avenida Francisco Solís) no sirve, se apaga y se prende, la calle queda oscura y la seguridad aquí está más o menos, se han incrementado los asaltos", dijo la señora Virginia.

Otra luminaria que falla está en la esquina de las calles Dorados de Villa y Raúl Madero, y por esta última vialidad hay un poste que está a punto de colapsar.

"El alumbrado hay veces que prende y a veces no. También hay un poste que se está tambaleando con todo el cablerío, no está enterrado tan hondo, imagínate, para esos poste tan altos, los han reportado y nomás no vienen a arreglarlo, viene un aire feo y Dios guarde", dijo doña Josefina.

Además, en la Sánchez Celis reportan continuo taponamiento en la red de drenaje.

"Seguido se tapa y también vienen a destapar, pero creo que ya está quebrada esa tubería y hace falta que se arregle, porque todo se regresa a mi registro y luego es una peste", agregó Virginia.

Otra vecina señaló que desde el mes de agosto del año pasado empezó a tener problemas con su descarga domiciliaria. Con esfuerzo juntó el dinero para pagar la reposición que cuesta casi tres mil pesos, pero los de Jumapam fueron hasta el mes de enero a reponerla, cinco meses después, y apenas este miércoles fueron a echar el pavimento de la vialidad.

La red de drenaje se tapa continuamente. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

En la Pueblo Nuevo, el problema es con el abastecimiento de agua

"El agua es la que falla, no hay tanta presión, desde que pusieron este edificio (entre Raúl Madero y Dorados de Villa), nos fregó mucho, está escaseando mucho el agua, hay días en que nos quedamos in una gota", indicó el señor Efrén.

















