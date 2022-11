Denuncian al boxeador Rafael "A" por violencia familiar

Culiacán, Sin.- El boxeador originario de Culiacán, Rafael "A", recientemente ha sido denunciado por violencia familiar por su expareja, Vianeey, quién el pasado domingo 13 de noviembre fue presuntamente golpeada por el pugilista que apenas la semana pasada, conquistó el campeonato nacional Medio de Box.

La joven originaria de Chihuahua y de 22 años contactó a El Sol de Sinaloa para poder hablar públicamente sobre la situación que por mucho tiempo vivió al lado del boxeador.

Vianeey comentó durante la entrevista que fue el pasado domingo 13 de noviembre que Rafael la violentó de manera física, por lo que acudió a la Fiscalía en la ciudad de Los Mochis a levantar su denuncia. Sin embargo, la joven decidió hacer pública la situación, pues no sería la primera vez que él la violentaba de esta manera.

"Yo quiero hacer pública esta denuncia es porque yo al siguiente día fui y puse mi denuncia y tengo el número de carpeta, está procediendo, pero yo quise hacerlo público por qué él es un boxeador, y quisiera que llegará a los oídos correctos porque él está haciendo abuso de su profesión y tengo entendido que un boxeador no puede hacer este tipo de actos fuera del ring. Y no me parece justo que él no reciba una sanción después de lo que me hizo, porque realmente no es la primera vez, que él intentó hacerme algo", dijo Vianeey para El Sol de Sinaloa.

Los hechos

En entrevista, Vianeey comentó que ella duró tres años viviendo con el pugilista y desde el primer momento las agresiones físicas y sicológicas no faltaron. Sin embargo, ella no procedía de manera legal ni pública porque sabía que podía perjudicar la carrera de Rafael.

Ella explicó que luego de un año de estar separados, él la contactó para que ella pudiera traer a la hija que tienen en común al campeonato que se llevó a cabo el pasado viernes 11 de noviembre, pero que hablaron de la posibilidad de volver. Sin embargo, Rafael ya tenía una relación en Culiacán, por lo que ella le dijo que debían ir a Chihuahua a hablar con sus papás para que nuevamente pudieran estar juntos, pues como se mencionó antes, ella ya había sido víctima de violencia familiar por parte del deportista.

Fue el pasado domingo 13 de noviembre, que Vianeey, una vez más fue agredida físicamente por el boxeador, pues comentó que la disputa inició cuando ellos iban salían de Culiacán para ir a la ciudad de Los Mochis.

"Yo llevaba dos celulares y cuando íbamos en la carretera él me los pidió, por que quería ver si la otra muchacha o la familia de ella me habían contactado, yo le aseguré que no y ahí comenzó todo. Él insistente en quitarme mis teléfonos, me quito uno, y por toda la carretera me vino golpeando por todo el camino, y por eso traigo unos hematomas en el brazo izquierdo, el otro teléfono lo alcancé a esconder para que no me lo quitara, porque me iba a dejar incomunicada. Entonces, ya que me golpeaba yo trataba de protegerme con mi hija para que ya no me diera más golpes y le pedí que nos dejará tranquilas", explicó.

Al mismo tiempo, explicó que él lo que quería era que ella le diera acceso a sus celulares para borrar unas fotografías que evidenciaban que ellos habían estado juntos, sin embargo, cuando ella ya estaba por darle acceso a su móvil, él se lo arrebato y a causa de ello forcejean, sin embargo, el boxeador nuevamente la golpeo, pero esta vez la dejo inconciente por un par de minutos.

Vianeey fue presuntamente agredida por el boxeador en el trayecto Culiacán - Los Mochis, el pasado domingo. Foto Cortesía | Vianeey Castillo

"Si yo le daba mi teléfono, él iba a hacer mal uso de él, lo iba a aventar a la carretera y ya cuando se lo iba a desbloquear, él me lo arrebato de las manos y yo se lo quise quitar, y fue ahí cuando él me golpeó en el ojo de lardo izquierdo, me ocasionó una desviación en la nariz y en el mismo instante yo perdí el conocimiento, no sé por cuanto tiempo."

"Cuando me dio el golpe yo me quede tirada en sus piernas, ya cuando yo tengo conocimiento de nuevo, me senté y fue cuando se empezó a salir toda la sangre y le suplicaba que por favor no me hiciera daño. Por que él siempre ha sido una persona muy impulsiva y me venía diciendo que le daban ganas de dejarme en la carretera y de quitarme a la niña y le dije que por favor me dejará bajarme del carro y si lo hizo"

"No me dejo que me pusiera mis zapatos, todas mis pertenencias me las aventó, lo que pude recogí y lo que no ahí se quedó y entre lo que se quedó se quedaron 10 mil pesos míos", explicó.

Vianeey aseguró que desde él inició de la relación, Rafael, ya la violentaba y que todo empeoró a raíz de su embarazo, pues también fue agredida físicamente mientras estaba esperando a su hija, terminando en el hospital en una de las ocasiones, pidiendo también ayuda a las autoridades, pero nunca levantando una denuncia, pues dijo, que él la golpeaba, pero nunca le dejaba marcas, hasta esta vez, que fue auxiliada por una abogada para ir a interponer la denuncia.

Ambos jóvenes iban viajando con destino Chihuahua, pero fue llegando a la ciudad de Los Mochis que se separaron, quedándose ella hospedada en un conocido hotel en la espera de una abogada que la pudiera asesorar para proceder con una denuncia.

Las amenazas

En su momento, platicó Vianeey que él le comentó que ella era la única persona que le provocaba golpearla.

"Muchas veces me amenazó e incluso me dijo muchas veces que yo era la única persona que lo provocaba golpearme, que era yo la única persona que lo llevaba hasta el límite e incluso me comentó que quería acabar con mi vida, pero que no lo hacía primero por el embarazo y después por la niña", confesó.

La denuncia

Fue el lunes 14 de noviembre que la joven de 22 años interpuso la denuncia con el número 4658/2022 en la FGE de Los Mochis, en donde le pidieron que se hiciera una radiografía en donde salió con una desviación en el tabique provocado por el golpe.

El resultado de ese estudiado fue anexado a la carpeta, junto con la evidencia de que él es boxeador, pues de acuerdo con lo que la joven comentó le dijeron que las manos de un pugilista puede ser considerado como arma blanca.

El boxeador, Rafel "A" ya fue denunciado por las autoridades. Foto: Cortesía | Vianeey Castillo

A causa de la situación, la joven se encuentra fuera de Culiacán, por su seguridad, sin embargo, responsabiliza al deportista de todo lo que pueda ocurrir partir de esta entrevista.

"Yo lo hago responsable de todo lo que me pueda pasar", dijo.

Dato

Si estás siendo víctima de violencia familiar, es recomendable llamar al 911 y acudir a las oficinas del Ministerio Público.