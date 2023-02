Denuncian acoso sexual y laboral en la Sepyc

Sara Judith Flores Carrasco denunció al jefe de departamento de Educación Física Federal, perteneciente a la Secretaria de Educación Pública y Cultura, de Sinaloa.

La docente, con más de 25 años de experiencia, narró que desde febrero del 2022 ha sufrido de acoso sexual y laboral por parte de su superior.

"En el mes de febrero de 2022, se realizó un plantón que terminó en la toma del departamento de Educación Física Federal de manera permanente; donde exigían la destitución del jefe de departamento, Juan de Dios Quintero López, y eso ocasionó que buscáramos diferentes estrategias de trabajo y empezamos a comunicarnos por vías digitales" recordó la maestra.

Declaró que su jefe comenzó a utilizar como pretexto el trabajo para llamarla, mandarle mensajes de textos y citas en reiteradas ocasiones.

"Lo más grave son las propuestas de tipo sexual que se especifican en la denuncia hecha ante ministerio público, piropos en la mayoría de las ocasiones ofensivos y hasta solicitud de videos personales realizando alguna actividad", comentó.

La denuncia

Flores Carrasco indicó que, en un principio, levantó denuncia en la Oficialía de Partes de la Secretaria de Educación; explicó que el 2 de febrero, del año actual, fue a recursos humanos y se le turnó al área correspondiente para solicitar una cita con la titular de la Secretaría, Graciela Domínguez Nava. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido respuesta de la secretaría.

"Ese mismo día, la secretaria del departamento de educación física federal, quería que firmara un documento para que ya no laborara en el área; mismo que no me lo permitió leer, solo me lo mostró parcialmente", comentó.

Sara mencionó que sigue laborando en Secretaría, aunque pidió unos días para realizar las denuncias. Afirma que no es la única trabajadora que ha recibido acoso laboral y sexual de parte de su superior.