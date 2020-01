Demanda sector ganadero subsidio de 5 pesos al diesel

Mazatlán Sin.- El sector ganadero peleará este año por un subsidio al diesel de 5 pesos por litro para seguir en la actividad, ya que es el principal gasto que tiene y el retiro de este apoyo encareció el costo de los insumos; señaló el presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, Felipe Velarde Sandoval.





Local Lluvias favorecen a la ganadería, pero faltan apoyos









La gasolina y el diesel es lo que nos mata a nosotros, porque tenemos que andar en movimiento tanto uno como el transporte de insumos, es un gasto de un hilo, un subsidio es lo que nos vendría a ayudar como productores

Velarde Sandoval





Comentó que un tambo de 200 litros de diesel cuesta alrededor de 5 mil pesos, que es lo que requiere un tractor grande para trabajar una jornada en el campo, lo cual encarece mucho la actividad ganadera y agrícola.

Dijo que años atrás recibían 5 pesos de subsidio al combustible, pero se lo bajaron a 2 pesos y en el último año, este apoyo desapareció, mientras que al sector pesquero sí se lo mantuvieron.





Te puede interesar: Disminuyen apoyos para actividad ganadera en Sinaloa; sector en la incertidumbre





Velarde Sandoval indicó que este año demandarán al gobierno estatal y federal que se pongan de acuerdo y realicen un movimiento en el presupuesto para otorgar un subsidio al diesel destinado a la actividad ganadera, el cual esperan sea de 5 pesos, que de concretarse el precio del combustible bajaría de 22 pesos a 17 por litro.





Parece ser que a la pesca ya le bajaron 5 pesos el valor por litro, y en algunos otros, falta a la ganadería, nos tienen olvidados, a pesar de que si nosotros no trabajamos no hay tortillas, no hay carne ni leche, productos que son muy necesarios para la vida, y la verdad no tenemos estímulos

Velarde Sandoval





Refirió que años atrás no había subsidios ni apoyos para el sector, sin embargo, el precio del diesel en ese tiempo estaba a 80 centavos el litro, lo cual permitía mantener la actividad, pero después subió a un peso hasta llegar al precio actual de 22 pesos.





Ahorita la piensas para echar andar un aparato por el alto costo del combustible, eso te encarece mucho la materia prima que necesitamos

Velarde Sandoval





TEXTUAL

FELIPE VELARDE, líder ganadero

“Lo único que pedimos que este año se vengan buenos programas para seguir produciendo, entre ellos un subsidio al diesel”.





Lo que más encarece a la ganadería es el gasto de los combustibles. Fotos: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán





Lee más aquí de El Sol de Mazatlán⬇

Local La incosteabilidad le ‘pega’ a ganaderos en Mazatlán

Local Recortes al presupuesto darán duro golpe al sector primario

Local Llaman a aprobar presupuesto que permita el desarrollo de Sinaloa