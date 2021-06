Dejan un poste en plena calle en la colonia El Pescador

Mazatlán, Sin.- Numerosos choques y pérdidas materiales es lo que ha dejado un poste de electricidad ubicado sobre la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la colonia El Pescador.

"Está peligroso, han chocado varios carros, si no te pones trucha te estampas, pero qué puedo decir, el gobierno federal o la Comisión deben quitarlo, pero no quieren hacer nada. No sabré decir qué fue primero, si el poste o la banqueta, pero sea como sea, está peligroso", dijo don Jesús, un vecino del lugar.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Además, ese tramo de la calle comprende parte de una curva, por lo que se vuelve doblemente peligroso.

Verónica tiene cinco años viviendo ahí. Ella comenta que ya se ha reportado en varias ocasiones, sin embargo nunca les dan respuesta.

"De hecho, ya tiene tiempo que chocó un Uber, está peligroso, y más porque está en curva. Ya se ha reportado, tengo cinco años viviendo aquí y desde entonces ya estaba", comentó.

En el poste se observan los desprendimientos de material producto de los impactos de los vehículos que han chocado con él. Por si fuera poco, la vialidad es de doble sentido y a consecuencia del poste no pueden pasar dos vehículos a la vez, lo que ocasiona un caos vial.

"En una ocasión venía un camión y una camioneta de las que carga chatarra, el camión no se quiso ir contra el poste, pero no alcanzó a frenar y le pegó a la camioneta, no caben dos vehículos, es el tema de siempre, pero las autoridades no hacen nada para solucionar el problema, ya son muchos los accidentes que han ocurrido", contó otra de las vecinas.









