Dejan obra ‘a medias’ en la avenida Emilio Barragán

Mazatlán, Sin. - Vecinos de la avenida Emilio Barragán, entre la Gutiérrez Nájera y 21 de Marzo, se encuentran inconformes por la tardanza que presentan los trabajos que se realizan en la vialidad. Muchos colonos no saben ni de qué se trata la obra, mucho menos quiénes son los responsables y cuándo terminarán.

Aseguran que ya se han presentado dos accidentes en motocicleta y que un automóvil aventó a su paso una piedra, que rompió el vidrio de la puerta en una vivienda.

Pasan accidentes por la tierra que quedó suelta, ya se cayeron dos muchachos aquí en la moto por la zanja. Ya no han venido a trabajar desde el año pasado, antes de Navidad, no sabemos sí hasta que terminen toda la obra van a venir a emparejar. No se apuran a trabajar, sólo hay un polvadero.

Gabriela

Desde hace dos meses aproximadamente dicen que iniciaron los trabajos en la obra, sin embargo los habitantes no tiene conocimiento de qué se trata exactamente.

Vienen cuando tienen ganas de trabajar, hasta 15 días duraron sin venir, iniciaron trabajos desde hace un mes y medio o dos. Las vibraciones provocadas por las máquinas hacen temblar toda la casa, ellos no saben en qué condiciones se encuentran. No sabemos de qué es la obra, si es de una empresa privada o del Ayuntamiento, no nos avisaron.

Francisco Javier

Las recientes lluvias agudizaron el problema, pues el lodo que se ocasionó y el encharcamiento afectaron tanto a peatones como a automovilistas.

La verdad sí me he visto afectada, porque hay mucho polvo y ahora que llovió se llenó todo de agua aquí. Ni nos avisaron que iban a venir, nada más abrieron la calle y así la dejaron.

Keren Sánchez

Los negocios que se encuentran por la avenida también se vieron perjudicados por la gran cantidad de polvo que se genera.

Aquí en el negocio dependemos de la limpieza, pero así con esta polvadera nada más no se puede, y parece que ya lo abandonaron porque ya no han venido, hay muchas obras en Mazatlán a la vez, deberían de terminar una bien y después comenzar otra, parece campo minado.

Aracely









En Emilio Barragán y 21 de Marzo hay varias tuberías rotas, tanto de drenaje como de agua potable.





DATO

15 días lleva la obra detenida





