Deja Vallejo Carrillo la delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- José Vallejo Carrillo confirmó el día de ayer su salida de la delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook.

"Amigas y amigos, comunico a todos ustedes que a partir de hoy 1ro de julio culminé mis funciones como delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán. Le expreso al ciudadano gobernador de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel mi más sincero agradecimiento por el apoyo que me otorgó al haberme designado en ese cargo", se lee en la publicación.

Foto: Cortesía | José Vallejo Carrillo

Enseguida agradeció a las personas que le brindaron su apoyo y a quienes tuvo la oportunidad de servir de la mejor manera posible, finalmente se despidió.

Maribel Chollet, la ex-candida de la Alianza PRI-PAN-PRD por el Distrito local 23 y también ex secretaria de Pesca y Acuacultura, tomará su lugar.

En su cuenta de Instagram, Chollet publico las fotografías de su nombramiento acompañadas del siguiente mensaje:

Sin embargo, a los usuarios de las redes sociales pareciera no agradarles del todo su nombramiento, pues la mayoría de los comentarios señalaban que era un premio de consolación por haber perdido en las elecciones, que no tiene nada de conocimientos sobre educación vial, que ya no encuentran donde acomodarla o que solo quiere vivir del erario público.

















