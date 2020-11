Deja Sergio Torres su cargo como Secretario de Pesca y Acuacultura

Culiacán, Sin.- Con el discurso de que busca encabezar un proyecto social, defender a los grupos sociales olvidados más allá de la figura de un partido político, Sergio Torres Félix, presentó su renuncia al cargo de Secretario de Pesca y Acuacultura, por sus aspiraciones en los próximos comicios.

“En la política siempre he considerado cerrar ciclos y en esta ocasión no es la excepción, por ello emprenderé nuevos proyectos para servirle a la gente como lo he hecho siempre, ahora desde otras trincheras y otros espacios”, expresó.

Foto: Cortesía│ Ana María Alvarado

Ahora como ex funcionario de gobierno, indicó que en el transcurso del día conversará por llamada telefónica con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para hacer de su conocimiento su renuncia, con quien ya ha conversado sobre sus aspiraciones.

Torres Félix, señaló que actualmente está reuniéndose con diversos partidos políticos, escuchando propuestas y analizando plataformas electorales para decidir bajo qué grupo va a encabezar su nuevo proyecto social.

Foto: Cortesía│ Ana María Alvarado

















