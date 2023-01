Definitivamente, le fallamos a Jared: Construyendo Espacios para La Paz

Culiacán, Sin.- La Institución Construyendo Espacios para La Paz reconoce que el fallecimiento del infante de apenas 5 años de edad por una bala pérdida, quien tenía toda una vida por delante, fue consecuencia de la no cultura de Paz que existe en la ciudad, irresponsabilidad y malas acciones.

Javier Llausas Magaña miembro de la institución, compartió que todos como sociedad le fallamos a Jared Guadalupe, ya que esta mala costumbre y tradición que se tiene de disparar durante la velada de año nuevo, en este caso en Culiacán no se ha podido terminar como la misma.

Cabe mencionar que no es la primera vez que una bala pérdida tiene como consecuencia la muerte de una vida y lamentablemente casi siempre son niños, al igual que niñas los afectados.

“Definitivamente, le fallamos a Jared Guadalupe, de apenas 5 años, como ciudad y como sociedad, como autoridades, le fallamos al no poder quitar desde años atrás esta mala costumbre, esta costumbre de cobardes, porque esa es la palabra, son personas cobardes e irresponsables no hemos podido como ciudad terminar con esa mala costumbre“.

Agregó que todos somos igual de responsables como la persona que dispara al cielo, porque muchas veces sabemos quien está disparando, ya sean nuestros vecinos, conocidos e incluso en unos casos familiares como para no intentar decirles o hacer conciencia de lo que una bala pérdida puede ocasionar.

“Basta de dejarle todo a nuestras autoridades, nos consta que ese día desplegaron un operativo y un esfuerzo muy grande, pero ante un millón de habitantes creo que tiene que prevalecer la cultura de la sociedad y en ese sentido yo creo que basta de dejar de culpar a otras personas donde todos tenemos que ser responsables como sociedad”.

Llausás Magaña enfatizó en que tenemos que ser responsables como sociedad, ya que no es solo quien dispara, sino también las demás personas que observamos a los que disparan y no tenemos el carácter, al igual que la responsabilidad de que esa bala en algún momento va a caer y puede dañar incluso matar a una persona inocente como el niño Jared Guadalupe.

“Nosotros trabajamos mucho en las coloradas, hacemos muchos eventos para promover La Paz, seguramente Jared Guadalupe estuvo con nosotros en algún evento de los que hacemos en la escuela o en el parque y nos duele mucho no, pero nos duele más saber que no estamos haciendo lo suficiente como sociedad que tan cobarde es el que dispara como el que ve que están disparando y no tiene el carácter para frenar eso”.

El vocero de esta institución hizo un llamado a la sociedad para que se hagan responsables de este tipo de acciones y no esperar a que tenga que suceder una situación tan lamentable como la pérdida de una vida, y recalcó que ya basta de estar culpando a demás personas.

Esta es la temporada del año en donde es muy común y poco consciente el hacer este acto cobarde. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Así mismo invito a hacer una reflexión sobre la sociedad en la que estamos viviendo y manteniendo.

Además, explicó que realizaron un balance mismo que indica que se iba a cerrar el 2022 con menos homicidios que el 2021 en Culiacán y en Sinaloa, menos policías asesinados, ya que 2022 era un año donde se había logrado disminuir las tasas de feminicidios a los niveles más bajos en los últimos 30 años en la entidad.

“Pero de que sirve todo esto si algunos cobardes que ante el anonimato tiran balas sabiendo ‘porque lo saben’, que esa bala puede caer y dañar a una persona, hacer un balance de que 2022 iba a ser el año con menos casos delictivos en la ciudad de Culiacán y en Sinaloa, pero esto opaca la vida del niño, muchos de los esfuerzos que se hacen es hacer una reflexión de lo mal que estamos como sociedad y lo cobardes que somos al ver que las personas están disparando al no ser capaces de denunciar o pedirles que dejen de hacerlo”.

Hizo hincapié de qué si se está reconociendo, de qué este tipo de personas que realizan estos actos inhumanos, ya que tienen la conciencia de qué pueden dañar a una persona y aun así lo siguen realizando, a pesar de todo esto no dejan de hacerlo, señaló que se puede recurrir a la tecnología con sensores principalmente porque la tecnología hoy en día permite que tanto en las instituciones como las autoridades correspondientes tengan las herramientas adecuadas para detectar los disparos en el aire y lograr actuar en consecuencia.

“Pedimos a las autoridades que comiencen a utilizar la tecnología y la justicia para frenar a estos individuos respaldados en la cobardía y la obscuridad, con esa ignorancia y esa falta de respeto disparan al aire, teniendo víctimas como consecuencia y lamentablemente un niño inocente que solo hacía lo que tenía que estar haciendo un niño estar jugando con su familia”.

Índigo que esta problemática no existe solamente en México o en Culiacán, porque existen antecedentes en otros países, incluso como Argentina y Puerto Rico, donde ha habido casos de personas que han fallecido como consecuencia de una bala perdida por gente ignorante que no piensa en el daño que puede ocasionar a terceras personas nada que ver con la acción que él está desempeñando porque tristemente siempre son las víctimas afectadas gente que no tiene la culpa.

Finalmente, expresó su sentir y apoyo a la familia del menor, también expuso que espera que las autoridades le den el apoyo necesario a la familia y se solidaricen por la pérdida tan grande que están viviendo, porque todo Culiacán se encuentra de luto ante este hecho tan lamentable.

Nathalie Henderson ante problemática de balazos al aire en Sinaloa

Luego de que las celebraciones por el Año Nuevo en Culiacán se vieran opacadas por las detonaciones de fuegos artificiales y armas de fuego, el caso de Jared Guadalupe fue de los más mencionados, ya que se trató de un menor de 5 años que perdió la vida a causa de esto.

Ante esto, Nathalie Henderson, abogada y colaboradora del Sol de Sinaloa, compartió su postura ante el tema, pues detalló que en materia jurídica la tipificación del delito sigue siendo difusa.

Según la abogada, este tema sigue siendo importante, pues es en la tipificación donde se reconoce una falta, debido a que es difícil clasificar los disparos al aire según el acto en el que incurra, en este caso, el daño a otras personas.

“Según la figura jurídica que establece tanto el código penal federal como el estatal es que mientras el disparo con arma de fuego afecte, digamos que esa es la tipificación del delito que propone, afecte a una persona, pues bueno… La conducta que se va a apelar es esa”.

La celebración se vio opacada por los disparos al aire. Foto: Cortesía | Pixabay

De la misma forma, detalló que es lamentable que se susciten estos casos pues, aunque ante la problemática se han propuesto ya algunas reformas, todavía no se ha tomado ninguna acción contundente para tratar estos casos.

“Son lamentables los hechos que ocurrieron con los menores y que están ocurriendo, y jurídicamente es lo que tenemos; lo que propone tanto el código penal del estado como el federal. Que de hecho, a nivel federal se han propuesto algunas reformas, pero no han sido digamos… aprobadas”, dijo.

Finalmente señaló que no puede dejarse de lado el tema de la pirotecnia, y la alteración al orden público y social, que es lo que provocan este tipo de acciones, pues sin duda, a final de cuentas, ponen en riesgo la vida o la integridad de cualquier ser vivo.

“El tema precisamente de la alteración del orden público y al orden social es lo que provocan la detonación tanto de armas de fuego como cohetes, porque no se puede dejar de lado el tema de los cohetes porque es un tema ambiental bastante importante”, finalizó.