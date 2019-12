Decomisan 22 kilos de pirotecnia prohibida en comercios locales

En lo que va de la temporada, inspectores de Oficialía Mayor han decomisado 22 kilogramos de pirotecnia prohibida en puestos, comercios y tiendas de abarrotes en la localidad; informó el subdirector de Comercio, Rafael Vinicio Parra Alaniz.

Dijo que en el operativo de fin de año que arrancó el pasado 14 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero, se trabaja en coordinación con Protección Civil municipal, para evitar la venta de productos explosivos peligrosos.

Comentó que se han recibido seis denuncias ciudadanas de abarrotes que expenden este tipo de productos, pero que en sólo tres se ha detectado pirotecnia prohibida, en uno de los casos fueron resguardados hasta dos kilos de producto.

Parra Alaniz señaló que en el operativo de inspección y vigilancia participan 42 inspectores de Oficialía Mayor, quienes recorren en tres turnos, todos los días, las zonas comerciales de la ciudad, así como los tianguis navideños de la Juárez, Flores Magón, Francisco Villa y la zona centro, en el primer cuadro de la ciudad.

Refirió que el día 24 se cerrará la calle Aquiles Serdán para la venta de los comerciantes, en Nochebuena.





También se le está dando seguimiento a los cierres de súper y expendios, antros y bares, para que cierren a sus horas, en todo tipo de negocio, que respeten su ampliación de horario que se tramita aquí en Oficialía Mayor Rafael Vinicio Parra Alaniz





Indicó que dependiendo del giro, se amplió el horario una hora para expendios, y para los antros y bares de 2:00 a 4:00 de la mañana como máximo.

BUSCAN EVITAR LESIONES E INCENDIOS

Por su parte, Roberto Osuna Tirado, coordinador en la zona sur del Instituto Sinaloense de Protección Civil, advirtió que el uso de este tipo de artefactos no sólo puede provocar lesiones en la persona, sino que al explotar pueden salir disparados y ocasionar algún incendio de alguna casa o vivienda, como ya ha ocurrido.





Estamos muy fuertes ahorita promoviendo el no uso de la pirotecnia, es una campaña que traemos en todo el estado, en la que se ha sido puntual de que no se use este tipo de artefactos en los niños, invitar a los padres de familia que no le compren juguetes que traen pólvora para evitar que tengamos un desenlace fatal en estas fiestas de fin de año Roberto Osuna Tirado





Invitó a la ciudadanía en general a que evite festejar con disparos el fin de año, ya que las balas perdidas pueden provocar muertes.

Refirió que ante este riesgo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza un operativo en toda la entidad, para persuadir a las personas para que no intenten hacer ese tipo de festejos y evitar así un deceso.

CIFRAS

22 KILOS de artefactos explosivos se han asegurado en esta temporada, durante el operativo de inspección y vigilancia en Mazatlán.

6 denuncias ciudadanas contra tiendas de abarrotes por vender pirotécnica ha recibido Oficialía Mayor en este mes.

42 inspectores de Oficialía Mayor recorren las zonas comerciales en esta temporada navideña.





