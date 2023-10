De Rocha protegiendo a funcionario acusador a la sequía en Sinaloa: lo más leído de la semana

Culiacán, Sin. -Esta semana, en El Sol de Sinaloa destacaron nuestras noticias sobre funcionarios señalados de acoso sexual y laboral en Gobierno del Estado, pero también sobresalió el tema de la sequía, que mantiene en la zozobra al sector agrícola.

El gobernador Rubén Rocha Moya, en su conferencia de prensa semanal, comentó que le brindó la oportunidad de cambiar de área de trabajo y protección a un funcionario del centro de Justicia Para Mujeres denunciado por acoso sexual y laboral.

Fue en la semanera, cuando el mandatario, manifestó que el funcionario acusado ya se le ha comprobado por los trabajadores de la instancia que es un abusador sexual.

"El caso de este señor, que ha sido muy insistente, es porque no ha querido. Él quiere estar donde mismo, porque es donde acosa. No puede estar donde mismo porque ya está comprobado que acosa", dijo.

El funcionario fue visto en un evento en Mazatlán. Foto: Martín Durán

Sin destituir

No obstante, al no contar con denuncias formales por parte de las víctimas, Rocha Moya señaló que no se ha podido destituir al cargo al acusado, por lo tanto, el gobernador le brindó la posibilidad de trasladarlo de área, pero este sigue negándose.

Destacó que reubicar al hombre fue una recomendación que le hizo la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.

Funcionario no se presenta a la audiencia

El jefe del Departamento de Educación Física Federal, dependiente de la Sepyc, Juan de Dios N, imputado por el delito de acoso sexual, no se presentó ante el juez de control luego de presentar un comprobante médico, el que justificaba su falta; sin embargo, se le vio acudiendo a un evento de Capacitación en Mazatlán.

Esta sería la tercera vez que no se presentaba al Centro de Justicia Penal, y en esta ocasión alegó estar enfermo, el funcionario fue captado en el puerto en un evento de primeros auxilios, sede del sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, saludando y tomándose fotos con los presentes.

En el comprobante médico, el médico le pide “reposo absoluto” por cinco días por una gastroenteritis, el juez dio por buena la receta posponiendo por tercera vez la audiencia.

Audiencias pospuestas

En febrero pasado fue denunciado por una maestra ante la Fiscalía General del Estado, en junio pasado no asistió, ya que este pidió tiempo para revisar la carpeta de investigación, mientras que en agosto presentó una receta médica como esta vez.

Hasta esta fecha se espera que la presencia de dos fenómenos en el océano Pacífico en los próximos 18 días. Foto; Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Ciclo agrícola

El ciclo agrícola 2023-024 en Sinaloa, pese la incertidumbre debido a la falta de lluvias en todo el estado, se definirá desde el pasado 8 al próximo 20 de octubre, esto de acuerdo con Juan Espinoza Luna

Según los datos publicados por el geofísico a través de su red social de Facebook, será definido el ciclo agrícola, tanto en Sinaloa como en Sonora y Baja California Sur.

"Entramos en el rango de los 18 días que serán definitivos para la agricultura en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, ya que será la ventana de máximas probabilidades de lluvias por las aportaciones de fenómenos meteorológicos en el pacífico, Como recordarán algunos de ustedes al inicio de la temporada nuestro modelo indicaba la incidencia de 2 fenómenos sobre Sinaloa en esta temporada", explicó Espinosa Luna.

El especialista señaló que hasta el momento se prevé la presencia de dos fenómenos en el océano Pacífico durante los próximos 18 días.

En última instancia, dijo que, aunque la corriente anticiclónica esté presente en la atmósfera del territorio mexicano, existe una fuerte corriente en chorro subtropical en dirección al Pacífico hacia el continente. El efecto del frente frío #4 llega a Baja California Norte, junto con un canal de baja presión, que influyen en la trayectoria de los dos fenómenos naturales.