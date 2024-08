De la carta del “Mayo” Zambada a la renuncia de la fiscal, así fue la semana negra de Rocha

Culiacán, Sin. -La semana negra del gobernador Rubén Rocha Moya arrancó aquel sábado 10 de agosto, 16 días después de la caída de Ismael Zambada García, cuando surgió la carta explosiva filtrada por sus abogados, y cada uno de los días acaparó los titulares de medios nacionales y hasta internacionales.

Todavía el viernes 16, como en un efecto dominó, la fiscal Sara Bruna Quiñónez renunció al cargo luego de ser exhibida la serie de irregularidades en la carpeta de investigación del caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, cuya muerte -según Zambada- ocurrió en Huertos del Pedregal, el lugar donde fue supuesta reunión a la que también estaba convocado el gobernador.

También puedes leer: Exfiscal afirma que las cosas se hicieron bien con ella al frente de la FGE

"Reconozco la decisión responsable de la Señora Fiscal General del Estado de Sinaloa, licenciada Sara Bruna Quiñónez, al presentar ante el Congreso, su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la FGR ha formulado, en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén", escribió en la red social X.

Esto fue la culminación de una semana, aunque incluso Rocha indicó que desconocía si la FGR investigaría o no a la ahora exfiscal del estado.

Local Rocha Moya dispuesto a declarar y dar información a Fiscalía por caso del “Mayo” Zambada y Cuén

El escándalo

Tras la carta del sábado, circuló una campaña de prestigio y limpieza de la imagen del jefe del Ejecutivo, la cual, incluso adoptó también el empresario Jesús Vizcarra, quien con un comunicado promovió el discurso de "nunca haber recibido dinero ilícito" en sus empresas, después de que Rocha confirmó que le prestó el avión a su familia para un viaje a Los Ángeles.

Ambos son personajes fueron involucrados en las controversias sobre la captura del "Mayo" Zambada y por consecuente, en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La carta pública del Mayo Zambada, obligó al gobernador a hablar sobre los hechos suscitados el 25 de julio; la captura del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, un tema que se apuraba a darle la vuelta a la página.

Después de la carta, las apariciones públicas del gobernador fueron totalmente diferentes a sus anteriores después de los hechos.

Luego de la carta, Rocha Moya mostró a un gobernador más abierto al diálogo y a ser cuestionado, pero con una firme intención y convicción de convencer a los ciudadanos de que él "no estuvo involucrado".

Pues en su semana posterior a los hechos, ocurrida el 29 de julio, Rocha Moya se colocó en el micrófono para informar sobre los pagos del programa de apoyo a agricultores de maíz para después retirarse, afirmando que no hablaría más.

Ante la necesidad de defenderse de los señalamientos del narcotraficante, Rubén Rocha Moya, frente al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador y frente a una multitud de ciudadanos que bajo 35 grados centígrados y menos 60 desmayados que se dieron cita en la inauguración del nuevo Hospital General de Culiacán, pronunció lo siguiente:

“Si dijeron que iba estar yo, le mintieron y cayó en la trampa, no tengo por que ir… Nadie del crimen organizado tiene que contactarme a una reunión para resolver un problema. No tiene. No hay porqué. No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es justamente la política del presidente”, dijo.

Local “Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”; gobernador sobre carta del Mayo

Ahí mismo, le solicitó al presidente, López Obrador que la investigación del asesinato de Cuén Ojeda fuera atraída por la Fiscalía General de la República en la intención de garantizar mayor imparcialidad y credibilidad en el proceso y no sea la Fiscalía del estado, la instancia responsable. La solicitud fue admitida por el presidente.

Libre de culpa

Este mismo fin de semana, los gobernadores de Morena en México, Morena Sinaloa y el mismo presidente de México, se pronunciaron por un respaldo a favor de Rocha Moya, asegurando que su gobierno no roba, no miente y no traiciona, en cumplimiento con los principios y "slogan" de la Cuarta Transformación.

Y ahora sí, con una actitud receptiva, el gobernador respondió cuestionamientos importantes; primero sobre si acudiría a declarar ante ministerio público o autoridades de Estados Unidos de ser requerido; segundo, sobre su viaje a Los Ángeles el día de los hechos; y tercero, sobre las críticas de la prensa nacional e internacional.

El gobernador afirmó que ninguna de las instancias judiciales ni mexicanas ni estadounidenses tendrían que mandarlo a llamar: “Hay que aclarar, no me van a citar a declarar, van a pedirme información… no estoy para que me citen a declarar porque no soy parte de ese momento… Ustedes me quieren involucrar, pero bueno si esa información se deberá hacer en una declaración de ministerio público, pues apoyaré”, dijo.

Su viaje a Los Ángeles, lo justificó como una salida vacacional familiar. Explicó que tiene "muchos" sobrinos en el extranjero, a quienes normalmente va y visita.

“Salí por razones de que quería yo vacacionar… Pero nunca ni por aquí me pasaba que pudiera ocurrir un fenómeno como eso…”.

Una amistad de muchos años con el empresario, Jesús Vizcarra y una más fuerte entre él y su hijo Rubén, sería el motivo de que su viaje se diera con todas las facilidades.

“Es una amistad que habíamos cultivado desde que él fue presidente del patronato del Hospital Civil y yo era rector y ahora ellos (su hijo y Vizcarra) tienen amistad, Rubén es un empresario y Jesús es un empresario y tienen esa posibilidad, él se lo prestó, no lo rente”.

Local Jesús Vizcarra, el empresario que negó sus nexos con “El Mayo” Zambada

La campaña

Después de estas últimas declaraciones, el gobernador difundió un video editado donde cuenta su trayectoria laboral y académica, dicho video fue eliminado dos días después, luego de haber sido compartido por sus funcionarios y la estructura morenista en redes sociales.

Personajes de la 4T, como Ricardo Monreal y Gerardo Fernandez Noroña también publicaron videos en su defensa. El objetivo fue claro, limpiar la imagen del gobernador.

Pero no cesó

Sin embargo, un comunicado de la FGR el jueves por la tarde, echó por la borda el plan de desligarse rápido del escándalo, pues involucró a la Fiscalía en irregularidades en la investigación del crimen de Cuen. Con esto, sobrevino la renuncia de la fiscal al día siguiente, sin explicar nada, ni el cómo un agente investigador era el escolta personal del Mayo Zambada.