De la app al plato, una "alternativa" en medio de la pandemia

Mazatlán, Sin.- Creada por el mazatleco, Irving Ortega, la plataforma de servicio a domicilio Al Dente, se ha convertido en los últimos dos meses en la intermediaria entre 90 restaurantes de diferentes especialidades y los ciudadanos. En medio de la pandemia, hasta los hábitos de consumo han tenido que ser modificados.

A medida que las personas tienen mayor acceso a Internet, las compras en línea aumentan y se abre un camino para adquirir una gran diversidad de productos, incluso servicios, que tradicionalmente se hacían en establecimientos.

La contingencia sanitaria del Covid-19 ha hecho que los hábitos de consumo cambien, el comercio electrónico registra números al alza, entre ellos el servicio de alimentos, que ha ganado una mayor participación y que ha generado que la ciudadanía encuentre otras alternativas de servicio, a las que estaban acostumbrados hacer.

Hace tres años y medio, Irvin Ortega inició de cero y sin saber nada, sin embargo, en los últimos tres meses su aplicación se ha afianzado en el gusto de los mazatlecos, y ahora busca captar más usuarios y crecer.

La plataforma local inició con 60 restaurantes, sin importar la competencia de las aplicaciones internacionales que ya operan en la ciudad, como Uber Eats y Rappi, se ha posicionado en esta contingencia sanitaria del Covid-19.

La idea nació de la necesidad que había en su momento de entregar comida a domicilio, y me pareció interesante, vi algo similar, pero no había las aplicaciones que están ahorita, cuando iniciamos no estaba Uber ni Rappi, entonces abrimos en cero, sin saber, y sí vino a beneficiarnos, primero la competencia y ahora el Covid-19.

Irving Ortega

La pandemia del coronavirus fue como un "trampolín", porque si bien iba con una línea marcada ascendente, el distanciamiento social para evitar contagios aceleró todo, y le ha dejado una gran enseñanza.

La empresa de entrega a domicilio, disponible para iOS y Android, la única mazatleca que actualmente ofrece el servicio en el puerto, busca llegar a Culiacán, y en julio ya estará dando el servicio en Obregón, Sonora.

El joven emprendedor revela que se ha tenido buena aceptación entre los mazatlecos, que tiene una cobertura del 40% más que el resto de las app's, y que en los últimos tres meses ha tenido un crecimiento de un 45%, cuando los restaurantes tuvieron una caída en sus ventas entre el 80 y 90% en servicios en mesas.

Hace unos meses, el servicio a domicilio no era una opción para muchos restaurantes, y nunca se imaginaron que lo implementarían, pero el coronavirus vino a dar un cambio al sector de servicios en general, y tuvieron que adaptarse a nuevos mecanismos para poder sobrevivir en tiempos de pandemia.

A lo largo de tres años han tenido que implementar una serie de estrategias, como ofrecer a los restaurantes agremiados a Canirac Mazatlán una tarifa especial, para que pudieran implementar pedidos por teléfono, sobre todo porque mucha gente no está familiarizada con las aplicaciones.

Comparado con otras ciudades, el costo de una plataforma es muy alto, ya que no sólo se trata de tener repartidores, sino también programadores, para que pueda funcionar como aplicación.

Comenta que cuentan con una flotilla propia de 10 repartidores con sus respectivas motocicletas, pero existen alrededor de 90 más que trabajan por su propia cuenta y que también lo hacen para las otras dos plataformas internacionales, sin embargo, se inclinan más por la marca local, porque la cuota de envío es más baja y no les cobran comisión.

Para muchos esto representó una oportunidad de empleo, sobre todo aquellos que se quedaron sin trabajo, pues tienen repartidores que son jóvenes, otros profesionistas, y también quienes tienen 20 años haciendo lo mismo, y tienen la responsabilidad social con los repartidores y restaurantes.

Ellos se quedan con el envío y el trato es directo, si ocupan algo aquí nos encuentran, esta es una ventaja para los clientes y restaurantes, hay una cara que les responde. Hay varias áreas de oportunidad que nos dan la ventaja, y ahorita nuestro enfoque es solucionar eso, con un buen precio para el restaurante, usuario y que el repartidor gane.

En tiempos de Covid-19, las plataformas de servicio a domicilio se vuelven indispensables para la ciudadanía. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Irvin coe que la queja a la que se enfrentan son los tiempos, el cumplirle al comensal, sobre todo porque cuando el cliente te pide comida es porque ya tiene hambre y tiene tiempos estimados para que los alimentos lleguen a tiempo y en óptimas condiciones, porque hoy en día la parte de sanidad es lo que más preocupa al restaurante, usuario y repartidor.

Para Óscar Palacios Gómez, socio de la aplicación y restaurantero, la pandemia también ha traído beneficios, como la oportunidad de dar ese paso a la tecnología, a quienes por alguna razón se resistían.

El servicio a domicilio es una herramienta que, definitivamente, si bien no mantiene los costos operativos de un negocio, sí viene ayudar a que puedan cumplir con éstos, y sería un complemento a la atención en mesas.

Admite que uno de los grandes retos del sector gastronómico es la incorporación de la tecnología. Ahí caen este tipo de aplicaciones, como mejorar los sistemas de trabajo mediante tecnología, todo el tema de redes sociales y las app's.

Tratar de fomentar el servicio mediante esas vías con publicidad, anunciando el empaque de los productos, ahora el restaurante ya se va a preocupar más allá de su puerta, ya se ven en algunos negocios donde los mismos empleados y operadores están saliendo afuera a tratar de incentivar y mostrar qué es lo que están haciendo ante estas circunstancias.

Irving Ortega

Lo más importante, coinciden, es que mientras el dinero mediante aplicaciones como Uber y Rappi se va al extranjero, ya que una es de Colombia y la otra de Holanda, con Al Dente se queda aquí en Mazatlán.

DATOS

3 años de vida tiene la aplicación Al Dente

10 repartidores de planta forman parte de Al Dente, pero existen alrededor de 90 más que trabajan por su propia cuenta, y que también ofrecen sus servicios a la aplicación mazatleca.





