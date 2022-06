De Jorge a la reina Jhonyco: así es la vida drag queen en Mazatlán

Una extraña sensación invade su cuerpo tan pronto la brocha de maquillaje toca su rostro. No sabe cómo explicarlo, pero algo empieza a cambiar, a transformarse. Un toque y el rímel delinea sus ojos, el labial su boca, las medias a sus piernas y una colorida peluca a su cabeza y entonces todo cambia. Jorge ya no existe en ese cuerpo, es Jhonyco la que cobra vida, la que con una sensualidad que ni él mismo es consciente que posee, lo hace sentirse libre, sin ataduras ni prejuicios sociales.

Él es un maestro del drag queen, el arte de la transformación, de pasar de lo masculino a lo femenino en un instante. Y aunque siempre le había gustado esta corriente tan de moda en el ambiente gay de los últimos tiempos, fue hasta hace un año cuando lo hizo suyo. No fue difícil ya que desde siempre se sintió atraído por el maquillaje y le gustaba peinar pelucas.

Son tres horas en las que opera la transformación para poder mirarse frente al espejo, con esa seguridad plena que no alcanza a experimentar en su vida diaria como hombre.





EL INICIO

Entre semana tiene una vida común y corriente. Aunque estudió diseño gráfico trabaja en el área administrativa de una escuela primaria de Mazatlán, donde sus compañeros saben que practica el drag queen los fines de semana en un club gay de la Zona Dorada.

"Como diseñador no encontré trabajo. Entré a trabajar en la primaria, luego empecé a estudiar para maestro, pero me salí y me quedé como administrativo, cuando mi mamá me heredó su plaza", recuerda.

Aunque es abierto en sus preferencias sexuales y sabe que su transformación es bastante buena, nunca ha hecho un show. Su trabajo en Pepe Club es como hostess, animador y en ocasiones baila.

“Jhonyco me da muchísima seguridad, esa que me gustaría tener en mi vida diaria, y también me da sensualidad, pero me encanta ser Jorge, con mi barba y mi bigote; sí disfrutó mucho a Jhonyco, pero mi intención no es ser mujer, esto es un hobby, es el arte de transformarte. Mucha gente lo relaciona con eso, creen que por vestirte quieres ser mujer y no es así”, explica.

“Todos tenemos una parte femenina y me gusta explorar eso, en mi caso me gusta transformarme y lo que puedo llegar hacer conmigo y lo que siento, pero decir: quisiera vivir a diario como mujer, tener bubis, eso no".





PREFERENCIAS

Desde que era un niño, Jorge se sintió atraído por personas de su mismo género, pero fue hasta que entró a la secundaria, a los 12 años, cuando ya se dio cuenta que a él le gustaban los niños.

"Cuando estás en la primaria te imponen que las parejas son de hombre y mujer y yo me acuerdo que decía: ‘me gusta esta niña’, pero nunca tuve novia, aunque sí recuerdo que llegué a mandar una cartita de amor a una compañerita, pero hasta ahí. Yo realmente sabía que me gustaban los niños".

Durante la adolescencia, se le empezó a notar que era amanerado, su forma de caminar y de hablar eran diferentes a las de los demás jóvenes, por lo que no faltaron los típicos comentarios que le hacían a su mamá sobre él, a lo que ella, para no aceptar que era homosexual, lo justificaba diciendo que estaba “chiqueado”.

"Muchas veces las mamás no quieren admitir la realidad. La verdad, una cosa es pensarlo y otra es decir y admitir que tu hijo es gay, cuando mi mamá supo que era gay, sí tomo una actitud dura, me limitó en algunas cosas y puso sus reglas, pero fue un proceso que lo supo llevar bien y hasta la fecha siempre ha aceptado a las parejas que he tenido".

Jorge se sintió atraído por personas de su mismo género, sin embargo, fue hasta la secundaria que se dio cuenta que le gustan las personas del mismo sexo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

BULLYING Y DISCRIMINACIÓN

Como la mayoría de las personas abiertamente homosexuales, Jorge se ha enfrentado al bullying y la discriminación por ser diferente. Pero cuando su mamá lo aceptó con sus preferencias, la opinión de los demás dejó de importarle.

"En ocasiones tu misma familia te critica; en mi caso no, pero en la actualidad muchos gays todavía se enfrentan a ese tipo de situaciones. En los últimos años se ha avanzado en la inclusión y la sociedad es un poco más abierta a los temas de la homosexualidad pero, aunque existan leyes, siempre va a haber gente que te diga cosas”, lamenta.

Incluso, agrega, en la misma comunidad LGTB+ se da, ya que recientemente lo acaba de vivir con su pareja, con quien tiene poco tiempo de haber formalizado su relación porque temían el rechazo.

"Yo no le había dicho que yo hacía drag, pero él ya sabía, en el mismo ambiente gay al ser así te discriminan. A mi pareja, sus amigos llegaron hacerle el comentario de que: ‘andas con una vestida, con un travesti’. Pero a él también le gusta el drag y me dijo que no tenía problema con eso, que si me gusta hacerlo no había problema, pero hasta el momento no me ha visto en persona como Jhonyco".





Así es la transformación de Jorge en Jhonyco

La producción de drag queen es muy cara, el vestuario, maquillaje, pelucas y botas tiene un costo de 6 mil pesos aproximadamente, y es poco redituable. Jorge tiene la ayuda de su mamá, quien cose y le hace algunos vestuarios.

"Sí tengo muchos vestuarios, porque también me gusta invertir, me gusta verme bien y sí sale caro; eso sí, cuando vas empezando no es redituable. El pago que las drags locales reciben por transformarse no es tan grande como el que reciben las que ya son famosas. Ellas cobran hasta 15 mil pesos por show, más viáticos, cuando aquí pagan alrededor de 3 mil".

La transformación es muy pesada pues tarda alrededor de tres horas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La transformación es muy pesada, sobre todo por el clima que se tiene en Mazatlán, pues tarda alrededor de tres horas. Se rasura la barba y el bigote, empieza a trabajar la ceja, la cual tapa con resistol de barra, para continuar con el maquillaje y seguir con la peluca.

Posteriormente continúa con las medias, las cuales tienen relleno, para que le ayuden a formar su figura; en total usa cinco pantimedias, luego se pone el vestuario y los tacones, hace los últimos retoques al maquillaje y ya está listo como Jhonyco.

"Me pongo esponjas en las caderas, obviamente este cuerpo no es mío, yo soy muy delgado, imagínate el calor, claro que hay muchas que no usan tantas medias porque su cuerpo es diferente al mío, más femenino".





ESCENA DRAG EN MAZATLÁN

Jorge recuerda que siempre le ha gustado vestirse de artistas famosas, pero ya le había pasado esa etapa en su vida cuando, hace un par de años, vino de Tijuana su mejor amigo haciendo drags; fue entonces cuando empezó a peinar pelucas de drags famosas como una actividad extra que le daba dinero.

Fue ahí cuando empezó a conocer a gente famosa del medio que la invitaban a concursos fuera de Mazatlán y entonces decidió explotar su parte femenina.

En el drag hay mujeres, hombres que usan barba, no que traen pelucas ni maquillaje de mujer. En esta expresión no hay una regla, ni límites.

"Si tú te quieres poner una palmera en la cabeza, es válido, no es que te tengas que ver femenina, hay drags monstruosas, oscuras. Antes era más de show de imitación de artistas, pero ahora todo ha cambiado, ya es más personal".

El mercado laboral para las drags era muy limitado. En Mazatlán no era tan popular, pero de un tiempo para acá se ha abierto mucho la escena drag en todos los antros gays del puerto.

"Hubo un momento en que llegué a pensar que me gustaría llegar a ser La Más Draga, el concurso más top de México, porque eso te da renombre y cobras súper bien, pero a mis 35 años me digo: ‘ya cálmate’, sobre todo cuando veo a jovencitos de 20 años con mucho talento para la transformación".

Al concluir su jornada como drag regresa al camerino y de nuevo inicia su transformación, pero ahora para regresar a ser Jorge, un hombre de barba y bigote, el que durante la siguiente semana dejará dormir bajo su piel el erotismo y sensualidad de la reina Jhonyco.





EL COSTO DE SER DRAG QUEEN

3 horas dura Jorge transformándose en Jhonyco.

6 mil pesos es lo que le cuesta Jhonyco a Jorge (vestuario, maquillaje, pelucas y botas)





FORMA DE EXPRESIÓN

El drag es una representación de masculinidad, feminidad y otras formas de expresión de género. Su influencia en la moda, en la música y el arte ha sido una gran plataforma para las generaciones más jóvenes.





IMAGEN COLORIDA

Se le llama drag queen a la persona que crea un personaje andrógino sin tener que imitar a una mujer u hombre. Se queda en la androginidad del ser humano y jugando con plataformas, pelucas, postizos, cascos, plumas y accesorios, siempre llamando la atención cada vez que se visten o crean un vestuario.





CELEBRACIÓN

El Día del Orgullo Gay se celebra el 28 de junio porque en esa fecha se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, de 1969, donde personas LGBTTIQ+ se enfrentaron a la policía rebelándose contra un sistema político que los hostigaba y discriminaba. Eso marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual.