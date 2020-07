De cada 10 pacientes, 6 son hipocondriacos, asegura especialista médico

Mazatlán, Sin.- Con la apertura de las actividades no esenciales, el índice de ansiedad y de neurosis entre la población aumentó al grado que de cada 10 personas que se consultan en los hospitales con síntomas de Covid-19, seis no lo tienen, aseguró el médico internista Héctor Velasco Serrano.

El Covid nos hizo temerosos, nos cambió y nos hizo paranoicos, yo como médico, por ejemplo, no paso al consultorio al paciente, lo veo en la entrada, en la sala y lo reviso, si no es Covid, lo paso al consultorio, y así en todos lados, el coronavirus nos hizo temerosos.

Dijo que el bombardeo de información a través de los medios de comunicación y las redes sociales sobre el coronavirus, así como el número de casos de decesos, entre ellos familiares, amigos y conocidos, afecta a la población hasta llevarla a la neurosis y a la paranoia.

Lo que estoy viendo ahorita en esta última semana, está como un 60-40, porque a los pacientes que han venido les hacemos los estudios y no tienen nada, de 10 pacientes que hemos visto últimamente, seis no lo tienen y piensan que lo tienen, y tienen síntomas, y les hacemos los estudios y no lo tienen.

Mientras no haya contacto y se guarde la sana distancia, las personas pueden ejercitarse sin cubrebocas, asegura especialista. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que es imposible diagnosticar por llamada telefónica si se trata de una persona hipocondriaca o de un enfermo real con Covid, ya que los dos presentan los mismos síntomas y se les tiene que consultar de manera personal, someterse a estudios y pruebas, tanto a uno como al otro, para descartar la enfermedad.

Es muy alto el porcentaje, un 60% de los pacientes están hipocondríacos, están ansiosos y están refiriendo síntomas como si tuvieran Covid, le hacen el estudio y no lo tienen, se hacen las tomografías y los estudios y no lo tienen, están limpios, y ya les dices que no lo tienen y se les quitan todos los síntomas en un momento.

Refiere que todo esto tiene que ver con el confinamiento y el aislamiento de las personas en sus casas, además del bombardeo de información que recibe la gente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, lo cual aumenta el nivel de neurosis y paranoia de la población.

La mejor manera de protegerse es usar cubrebocas al salir de casa. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Desafortunadamente, agregó, es muy difícil detectarlo por teléfono, así que cada caso se tiene que estudiar y documentar con estudios y pruebas.

Necesariamente lo tengo que ver al paciente, tanto al que lo tiene como al que no lo tiene, lo tengo que atender igual, y darle un seguimiento igual y hacerle los estudios igual para descartar.

Velasco Serrano recomendó realizar ejercicio en casa o salir a caminar o correr con todas las medidas precautorias dadas a conocer por las autoridades de salud, con el propósito de relajar el cuerpo y tranquilizarse.

Comenta que si una persona no tiene contacto con alguien que tenga Covid y se mantiene aislado en su casa, es imposible que pueda tener la enfermedad, incluso, agregó, puede andar sin cubrebocas en la calle o en áreas públicas, siempre y cuando no tenga contacto con otras personas y no se va a enfermar, ya que el coronavirus no anda volando en el aire, sino que se transmite por contacto o al estornudar o toser en un radio de un metro y medio.

CIFRA

60% de las personas que son atendidas en hospitales presentan síntomas de Covid provocados por ansiedad y miedo.









