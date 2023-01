Dan seguimiento a homologación de sueldos de viudas y policías pensionados y jubilados

Viudas, policías y tránsitos pensionados y jubilados de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que desde hace años han solicitado la homologación de salarios, sostuvieron este viernes una reunión con autoridades municipales.

El alcalde Edgar González Zatarain, acompañado de la Oficial Mayor, Berenice Oleta Benítez, y del director de asuntos jurídicos, Cristian Lizárraga Félix, atendió de manera personal a las decenas de personas presentes que expusieron su incertidumbre, por lo que se les explicó que la actual administración mantiene el firme compromiso de apoyarlos hasta darles solución.

“La disposición siempre la hemos tenido, y la hemos reiterado constantemente. Y esta reunión es precisamente para eso”, dijo.

Destacó que para poder hacer efectiva su petición se han basado en el decreto 645, de fecha 6 de julio de 2021, para lo cual sería ideal lograr un 50% más uno del total del padrón registrado.

El padrón

González Zatarain mencionó que el universo de registro marca un total de 600, de los cuales, únicamente 265 se han acercado a las autoridades, por lo cual, resaltó que es de suma importancia que los interesados se acerquen para que se logre obtener el mínimo del 50% del padrón y así dar agilidad y solución al caso.

“No estamos buscando el cómo no darles, estamos buscando el cómo sí, cómo sí cumplirles y cómo cubrirnos nosotros, que no incurramos en una irregularidad y que a ustedes les beneficie. Han luchado mucho tiempo, pero hoy yo sé que cada día está más cerca”, finalizó.